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Grand Theft Auto (GTA), esa serie de videojuegos creada por David Jones y Mike Dailly, está de vuelta con su sexta entrega. Y esta vez, la cosa se pone más picante que ají de pollería, porque la actriz mexicoestadounidense Sylvia Villagrán le metió voz y alma a un personaje que promete ser inolvidable.

Imaginate que te describen un personaje: una mujer de voz áspera, dura, implacable y salvaje. Una veterana de las pandillas, de esas que saben moverse entre hombres, poner orden entre los más jóvenes y dejar claro que con ella nadie debe meterse. ¿Qué pensaría una actriz? Sylvia Villagrán no necesitó ni dos segundos para decir: “Ah, pues yo. Yo. Tengo que ser yo”. ¡Así de sencillo! Lo chistoso es que, en ese momento, ella ni sabía que estaba haciendo la audición para el videojuego más esperado del mundo, el mismísimo Grand Theft Auto 6.

Su agencia le había mandado la convocatoria, pero el nombre del proyecto o la identidad del personaje eran un misterio total. Tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad de los que te hacen sudar frío, dejar el teléfono fuera del estudio y concentrarse a fondo en esa mujer que le resultaba tan familiar. La grabación pasó hace aproximadamente un año y medio. Ni siquiera entonces estaba segura si su voz iba a llegar a la versión final. Como ella misma cuenta: “No estábamos seguros de quiénes aparecerían hasta que salió el videojuego”. Pero sí, ¡llegó! Y después de que salió el juego, Villagrán compartió en Instagram la audición que le consiguió el papel, con un mensaje que decía: “I was a LITERAL DOÑA GANGSTER in the new GRAND THEFT AUTO VI” (“Fui literalmente una doña gángster en el nuevo GTA VI”). ¡Qué crack! Crecer en Los Ángeles, explica, le dio todas las referencias para encarnar a un personaje así, recordándole a mujeres que conoció en su vida en California, aunque la historia transcurra en una ciudad ficticia inspirada en Miami.

¡Voces latinas que rugen en Leonida!

La participación de Villagrán llega con una entrega que está cambiando algunas fórmulas. La sexta entrega de la saga de Rockstar Games, aunque retoma el universo criminal, pone a una pareja en el centro de la historia: Lucía Caminos y Jason Duval. Su relación romántica y actividades ilegales los meten en líos después de que un robo sale mal. Y aquí viene lo mejor: Lucía es la primera mujer protagonista de una entrega principal de GTA, ¡así que prepárense para verla romperla! La interpreta Manni L. Perez, dándole voz y vida a un personaje que nació en Liberty City (una versión ficticia de Nueva York) y llegó a Leonida (inspirada en Florida) buscando una vida mejor. Después de un paso por prisión por defender a su familia, comienza la historia del videojuego, con diálogos que no se guardan las expresiones en español. ¡Así nos gusta!

Y la presencia latina no se queda ahí, ni a palo. El mismísimo Bad Bunny se mete al juego con la voz de El Martillo, el conductor de Cocoteo FM, una de esas estaciones de radio que te acompañan mientras manejas por Vice City. La artista puertorriqueña RaiNao también está en esa emisora, con el personaje de La Gata. Con Sylvia Villagrán sumándose al combo, ¡la representación latina en una de las producciones más ambiciosas de Rockstar se amplía una barbaridad! En un universo ambientado en ciudades gringas donde nuestra cultura y el español son parte del paisaje, estas voces son puro fuego.

¡GTA 6 se puso cursi! ¿O los gamers se están volviendo unos amargos?

Pero no todo es color de rosa y aplausos. En redes sociales, algunos jugadores andan con el ojo morado porque los protagonistas pueden comprar flores, tomar café, ir al supermercado y hacer tareas domésticas. ¡Claro, es Grand Theft Auto, no un simulador de vida de pareja! También les molesta que puedan mostrar afecto y mantener relaciones sentimentales. La relación entre Jason y Lucía es parte central de la trama, y aunque algunas de esas interacciones son opcionales, estos cambios han generado comentarios de gamers que esperaban una experiencia más parecida a la de los juegos anteriores. ¡Uy, qué delicados!

La discusión también ha puesto en evidencia algunas reacciones ante la decisión de colocar a una mujer en el centro de la historia. Como si fuera el fin del mundo ver a una protagonista femenina pateando traseros.

Más que un juego: una fuerza imparable

Para Sylvia Villagrán, este momento va más allá del simple entretenimiento. Con una claridad que ni el sol más fuerte de Santa Cruz, dice: “Estamos aquí y no hay manera de negar que somos una fuerza bastante fuerte”. La actriz cree que el videojuego está creando un momento cultural e histórico, sobre todo en un país donde la conversación política sobre los inmigrantes y los latinos atraviesa una etapa difícil. Ve en esta producción de alcance global una oportunidad de oro para mostrar el trabajo de su comunidad y dar más reconocimiento a quienes llevan años intentando abrirse paso en la industria. ¡Y tiene toda la razón!

Con más de 25 años en la actuación de voz, Villagrán nació y creció en Pico-Union, un barrio de Los Ángeles, hija de padres de Nogales, Sonora. Ha trabajado en eventos de talla mundial como los Oscar, los Grammy y el Super Bowl (sí, ¡el de Shakira y JLo!). Ha construido su carrera detrás del micrófono, en una industria donde el público reconoce las voces, pero casi nunca a los que están detrás de ellas. Esa invisibilidad es lo que la ha impulsado a mostrar su trabajo en redes sociales y acercar esta profesión a las nuevas generaciones de latinos.

Ella recuerda que, por años, las puertas para los intérpretes bilingües eran más estrechas que un pasillo de minibús. Al principio, solo podía audicionar en español, como si la industria no entendiera la naturalidad de moverse entre dos idiomas y dos culturas. Pero Villagrán señala que esa percepción empezó a cambiar alrededor del año 2000, con la mayor visibilidad de figuras como Salma Hayek, Ricky Martin, Jennifer Lopez y Marc Anthony. Sin embargo, también hay un freno dentro de nuestra propia comunidad: el miedo a hablar de los logros propios, por si la gente piensa que uno es presumido o para evitar las críticas. ¡Basta de eso!

Así que, la próxima vez que te topes con una doña gángster en GTA 6, recordá que detrás de esa voz hay una historia de pura garra latina y el esfuerzo de una comunidad entera. ¿Vos ya estás listo para sentir esa vibra?