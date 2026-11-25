Espectáculos

Yanina Latorre es de esas personalidades que no se callan nada en la televisión argentina. Expanelista de LAM y hoy conductora de América TV, es conocida por sus comentarios directos y sin filtros. Acostumbrada a repartir palos a diestra y siniestra, esta vez le tocó estar del otro lado del ring. La polémica estalló cuando una colega decidió no aguantar más y desenmascaró su lado menos amistoso.

La chispa que prendió la pradera

La bomba mediática fue lanzada por Maite Peñoñori, una periodista que compartió pantalla en LAM y que hoy se encuentra radicada en Miami. El punto de quiebre fue un comentario de Maite sobre la venta de Mandarina a Canal 9, en el que ironizó con que Yanina Latorre era Susana Giménez. Un dardo bien tirado que, al parecer, Yanina no se tomó para nada bien.

Yanina Latorre respondió que Maite estaba en un "streaming matado" y la tildó de "resentida".

Maite Peñoñori: ¡no se achica nadie aquí!

Pero si Yanina pensó que Maite se quedaría callada, se equivocó de calle. La periodista no se quedó con los brazos cruzados y salió a defender su trabajo. Dijo que no entendió la saña de Yanina, que ese es su canal de YouTube, que le va muy bien y que está muy orgullosa de cómo lo hace, un proyecto que sostiene a pulmón.

Además, rechazó el calificativo de "resentida": sostuvo que ella no contestó antes y que la llamaron portales y canales.

El lado oculto de una relación tensa

Con la tensión en el aire, Maite Peñoñori decidió ir al fondo del asunto y destapar el verdadero origen de la mala onda entre ellas. Reveló que, durante el tiempo que compartieron programa, Yanina Latorre no la dejaba en paz. Contó que colegas le dijeron "Por fin alguien se le anima", lo que daría a entender que varios apoyan su valentía y que algunos le tienen miedo a Yanina.

Según Maite, Yanina es muy volátil y todo empezó porque se obsesionó con que ella era kirchnerista. Contó que en la radio lo repetía todo el tiempo, que ella decía que no le importaba, pero que la gente se ensañaba.

La acusación de "mala compañera" en vivo

Maite recordó un día en LAM en que, tras un resumen del día con un tape de Yanina "dándole", Ángel le preguntó si quería decirle algo. Ella respondió que le parecía de mala compañera.

¡Tremendo cómo se armó el lío! ¿Será que esta vez Yanina Latorre tendrá que tragarse un poquito de su propio veneno? ¡Parece que Maite Peñoñori no está para aguantar más payasadas!