Espectáculos

Catherine Fulop, esa actriz y modelo que muchos recordamos de las novelas, volvió a Venezuela después de catorce años sin pisar su tierra natal. Y claro, el reencuentro con su familia fue un momentazo que nos dejó con el corazón en la mano, ¡especialmente con su mamá!

Fulop no llegó sola, sino acompañada de su marido, Osvaldo "Ova" Sabatini. La noticia la compartió ella misma en un video superemotivo en su perfil de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores. Imagínense la emoción de volver después de tanto tiempo.

Pero este viaje no fue solo para el reencuentro familiar (que ya era suficiente motivo para festejar, ¡obvio!). La actriz de 61 años regresó por un proyecto laboral. Contó que Venevisión, uno de los canales de televisión abierta más grandes de Venezuela, la invitó a ser parte de algo nuevo. "Venevisión me invitó a formar parte de un lindo proyecto y no puedo estar más feliz de regresar reencontrarme con mi gente y sobre todo abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", reveló, aunque todavía no dio más detalles del proyecto. ¡A estar atentos!

El momento más top de este regreso, sin duda, fue cuando por fin pudo abrazar a su mamá, Cleopatra García. La fuente cuenta que no se veían desde 2021, cuando coincidieron en Estados Unidos. Así que, después de un buen tiempo, ese abrazo se hizo esperar y, por lo que se ve en las imágenes, fue una explosión de sentimientos.

Catherine también compartió sus sentimientos sobre volver a casa: dijo que le llena de ilusión ver a su Venezuela y que tiene mucha fe en que se vienen tiempos mejores para el país. Y cerró con una declaración de amor a su tierra, prometiendo contar pronto qué estará haciendo. La distancia no siempre fue fácil para ella; en el pasado, la actriz habló públicamente de las dificultades que encontró para regresar a su país por la crisis política, por eso este reencuentro con su madre fue tan significativo para ella y para todos los que la seguimos de cerca. ¡Un emotivo viaje que nos demuestra que, por más lejos que estés, siempre extrañarás tu pago chico! ¿No les parece?