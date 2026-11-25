Espectáculos

¡Agárrense, gente! Beto Casella, el capo de la televisión argentina, no se guardó nada y soltó un bombazo sobre el papel de “villanas” que interpretan Edith Hermida y la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity. Sus declaraciones sorprendieron a más de uno y confirmaron lo que muchos ya sospechaban, ¡pero con un giro inesperado!

Casella, con su clásico estilo frontal que tanto nos gusta, dijo que ambas presentadoras son un poco villanas de verdad y que no lo sobreactúan. ¡Chapó por la honestidad! Pero ojo, que el Beto no fue tan lapidario como parece. Aclaró rapidito que alguien puede tener el rol de villana y aun así un buen corazón, y para sorpresa de nadie, aseguró que tanto Edith como la Negra lo tienen. ¡Ay, Beto, que se te escapa el lado tierno!

Profundizando en el tema, Casella comentó que la Negra Vernaci puede ser más brava laburando. Y añadió con gracia que, si viene con la mecha corta un día, hay que aguantarla, pero que en definitiva tiene buen corazón. ¡Un aplauso para las que sacan las garras en la pega! Sobre Edith Hermida, el conductor no dudó en afirmar que la conoce bien y que también tiene un gran corazón. Pero, ¡agárrense!, al hablar de su rol en el programa de cocina, Casella fue contundente: “Ahora, si va a MasterChef, tiene que hacer de hija de p... porque, si no, dura dos programas. ¡Es viva!”. ¡Ahí lo tienen, una estratega nata!

Pero la cosa no paró ahí. Cuando le preguntaron si alguna vez había probado algo preparado por la mismísima Edith Hermida, Casella lanzó una confesión que nos hizo reír a carcajadas: “No, nunca cocinó ni un huevo frito. Encima vaga. No cocina, ahí te producen y te hacen aparecer como Francis Mallmann. No cocina nadie”. ¡Directo a la yugular! Parece que el show de la cocina es más show que cocina de verdad para algunos.

Y para rematar, Casella también comentó sobre las recientes declaraciones de Edith Hermida, quien dijo que no puede ver BTV, el programa que él conduce en América. Con una analogía que nos llegó al alma, Beto explicó que entiende la situación. Según él, cuando se fue a América, cada quien decidió si seguirlo o quedarse, y casi todo el grupo se fue con él. Casella describió la sensación de Edith como la de tener un grupo de amigos que se juntan un sábado a la noche sin invitarte. ¡Ay, qué duro! ¿Será que le dolió quedarse fuera de la ronda?