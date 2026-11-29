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Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó accidentalmente el sexo del bebé que espera junto a su pareja, el empresario Gustavo Qüerio Hormaechea. Todo ocurrió mientras la modelo compartía historias en sus redes sociales para interactuar con su comunidad, donde ya había anunciado su embarazo semanas atrás y venía mostrando momentos de esta etapa.

La influencer decidió consultar a sus seguidores qué imaginaban sobre el sexo de su primer hijo usando una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Sin embargo, el misterio duró poco. Agregó una frase que llamó la atención de sus seguidores: "Yo con muchas ganas de contarles qué sexo es mi bebé, nuestra bebé". Aunque después publicó una encuesta para que eligieran entre "Nena" y "Nene", el uso de la palabra "bebé" en femenino permitió anticipar que espera una niña.

Para los que todavía tenían dudas, llegó la confirmación oficial desde el programa de streaming Desenchufadas. Pilar, hermana de Sofía, quien trabaja en el ciclo, intervino en una conversación donde el equipo hablaba sobre el embarazo de la modelo y el futuro integrante de la familia. Ante la mención del bebé o la bebé que llegará a la vida de Sofía, Pilar intervino para despejar cualquier duda y confirmó que su hermana espera una niña.

Así, entre un descuido en las historias de Instagram y la espontaneidad de su hermana, quedó claro que Sofía "Jujuy" Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea esperan la llegada de su primera hija durante el próximo año.