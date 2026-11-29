Espectáculos

El chisme estaba servido y los rumores de una reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a encender las redes sociales. Después de que ambos se mostraran cercanos en apariciones recientes, mucha gente empezó a especular que podría haber una segunda oportunidad sentimental entre ellos, especialmente después de que circularan versiones asegurando que los habían visto a los besos durante una cena.

Sin embargo, el círculo íntimo de la cantante colombiana decidió frenar estas teorías de golpe. Tomás Palacios, quien es su publicista, salió a aclarar que no existe ninguna reconciliación de tipo sentimental. Según Palacios, el acercamiento que se ha visto responde principalmente a cuestiones profesionales y al fortalecimiento de su vínculo laboral, dejando claro que, aunque se tienen mucho cariño, no retomaron el noviazgo que los unió en el pasado.

Negocios y proyectos en común

La realidad es que el empresario argentino volvió a jugar un papel importante en los proyectos recientes de la artista. El trabajo de De la Rúa estuvo vinculado directamente a la organización de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero el punto más fuerte de su colaboración fue Macondo Park, el espacio que se creó específicamente para los conciertos de Shakira en Madrid.

Este regreso al equipo de trabajo terminó de consolidar el acercamiento entre ambos. Al final, parece que la química que tenían para los negocios sigue intacta, aunque el romance haya quedado en el recuerdo. El entorno de la cantante rechazó tajantemente las informaciones que hablaban de besos y cenas románticas, reafirmando que la relación es ahora una amistad firme y mutua.

El momento que despertó las dudas

Uno de los eventos que más alimentó las teorías de los fans ocurrió el 12 de octubre, durante el último espectáculo de la residencia europea de Shakira en Madrid. En medio del show, la cantante dedicó unas palabras especiales a De la Rúa desde el escenario, reconociendo el acompañamiento que él le brindó durante toda esa etapa.

Durante ese agradecimiento, Shakira destacó específicamente la participación del empresario en la creación y en los detalles de Macondo Park. Además, recordó el vínculo que los unió anteriormente y lo definió como un gran amigo, asegurando que lo considera una parte importante de su vida. Para cerrar con broche de oro el despliegue de afecto, la artista publicó poco después una fotografía junto al empresario en sus redes sociales, lo que terminó de disparar las versiones sobre un posible regreso amoroso.

Un historial largo y complicado

Para entender por qué este acercamiento causó tanto revuelo, hay que recordar que Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000. En ese entonces comenzaron una relación que se extendió por aproximadamente una década. De la Rúa, quien es hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, no fue solo su pareja, sino que se convirtió en una figura fundamental para el desarrollo profesional de la cantante.

Durante esos diez años, el empresario participó activamente en la administración de distintos proyectos y en la toma de decisiones comerciales que acompañaron el crecimiento internacional de Shakira. Sin embargo, la historia tomó un rumbo distinto y terminó en 2010, aunque la noticia de la separación se comunicó públicamente recién en enero de 2011.

El final no fue precisamente amistoso, ya que después de la ruptura surgieron diferencias económicas y una disputa judicial que terminó por deteriorar mucho más el vínculo entre los dos. Con el tiempo, esas diferencias quedaron atrás y la relación encontró una forma de continuidad, permitiendo que Antonio regresara al equipo de trabajo de la artista y transformando aquel conflicto en la amistad laboral que mantienen ahora.