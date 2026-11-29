Espectáculos

Jennifer Barreto, la primera mujer casada y madre en ganar la corona de Miss Universo, hizo su primera aparición pública oficial como Miss Universe 2026 en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. El evento se llevó a cabo el jueves en Manhattan, Nueva York, donde la modelo se sumó a la cobertura de Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico junto al presentador Clovis Nienow.

Durante la transmisión, Barreto se mostró súper emocionada por estar en uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad, comentando que era la mejor manera de celebrar los cien años de la parada. Entre bromas con Nienow, confesó que para el próximo año le gustaría convertirse en uno de los inflables gigantes que recorren las calles.

Cuando le preguntaron qué le pediría a Santa Claus para esta temporada, la puertorriqueña se puso sentimental y dijo que pediría "muchas bendiciones y salud, más que nada", además de un año icónico para poder servir a la comunidad. En la cobertura también estuvieron presentes Andrea Meza, Miss Universo 2020, y Aleyda Ortiz.

El momento más dulce de la jornada

El highlight del día fue sin duda cuando Barreto apareció con su hija Penélope. La pequeña, que estaba ansiosa por ver el globo de Hello Kitty, soltó que quería un perro de regalo. La reacción de Jennifer fue épica y, entre risas, le dijo que Santa se había enfermado este año y no podría traer ningún perro. Eso sí, la niña dejó claro que está orgullísima de que su mamá sea Miss Universo y selló el momento con un beso frente a las cámaras.

El regreso a casa

Después de este debut en Nueva York, Jennifer Barreto se espera que regrese a Puerto Rico el miércoles 2 de diciembre para celebrar su triunfo con su gente. Hasta ahora no han soltado ningún detalle sobre cómo será el recibimiento, pero seguro va a ser un caos total de alegría.