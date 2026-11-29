Espectáculos

Varias estrellas se tomaron un respiro en sus agendas para celebrar el Día de Acción de Gracias junto a sus familias. Entre el tradicional pavo en la cena y los mensajes de gratitud, personalidades como Gisele Bündchen, Jennifer Garner, Celine Dion, Oprah Winfrey y Jennifer Lopez compartieron los detalles de sus festejos a través de fotos en redes sociales.

Jennifer Lopez, la cantante y actriz, publicó imágenes que mostraban la comida y el ambiente festivo en su casa, donde estuvo rodeada de todos sus seres queridos. Por su parte, Selena Gómez compartió fotos de su celebración en la que apareció junto a Demi Lovato, además de mostrar su estancia en Londres, donde rodó la comedia navideña Naughty.

Otras celebridades aprovecharon la fecha para realizar actividades benéficas o participar en eventos públicos. Jennifer Garner trabajó como voluntaria repartiendo comida y corrió con sus hijos en el Palisades Turkey Trot, una carrera tradicional con fines benéficos.

Gwen Stefani también se sumó a la tendencia de las redes sociales compartiendo una tierna imagen a las puertas de su hogar junto a Blake Shelton. La cantante apareció en una pose de baile con su esposo y escribió: "¡Me siento taaan agradecida y bendecida! ¡¡Feliz Día de Acción de Gracias!!".

Seamos sinceros, verlos así de tranquilos comiendo pavo nos hace olvidar que viven en otro planeta, aunque el post de baile de Gwen siempre es un éxito.