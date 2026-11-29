Espectáculos

La China Suárez y Mauro Icardi decidieron irse a fondo con la temática de Halloween en su casa de Nordelta. No fue una fiesta cualquiera, sino una producción completa con disfraces, juegos y una ambientación que dejó a todos con la boca abierta en las redes sociales. A la celebración se sumaron Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz, quienes también fueron protagonistas de una noche donde cada detalle estaba pensado para dar miedo.

La China, que es actriz y cantante, compartió el álbum de la noche en sus redes sociales, mostrando que no se guardó nada. Para empezar, impactó con un look de payaso siniestro: usó prendas blancas y negras, un cuello amplio, pompones y guantes claros. Pero lo que realmente cerró el look fue el maquillaje, con la cara blanca y trazos oscuros alrededor de la boca y los ojos para lograr ese efecto inquietante que buscaba. Eso sí, no se quedó solo con un disfraz; la actriz sorprendió con una segunda opción mucho más extravagante: un traje inflable rosa con una cabeza gigante y rasgos exagerados, metiéndole una dosis de humor al evento.

Por su parte, Mauro Icardi, el futbolista argentino, también se puso en modo oscuro. Eligió una capa con capucha en tonos bordos y negros, complementada con maquillaje blanco, marcas que simulaban heridas y manchas rojizas. Para darle el toque final al personaje tenebroso, utilizó lentes de contacto claros, logrando una imagen bastante impactante.

Los más chicos también entraron en el juego

Magnolia y Amancio no se quedaron atrás y se sumaron a la onda terrorífica. Magnolia eligió un vestido violeta con brillos, volados y mangas transparentes, sumando detalles de maquillaje que encajaban perfecto con la noche. Amancio, en cambio, optó por un look más oscuro con una túnica azul con capucha y el dibujo de un esqueleto en el torso. El niño también llevó una herida falsa en una mejilla y marcas rojizas, completando su disfraz con un accesorio de utilería.

La familia posó junta en los distintos espacios de la propiedad, aprovechando que todo el ambiente estaba diseñado para las fotos.

Una casa convertida en escenario de terror

La ambientación de la casa en Nordelta fue otro punto fuerte. Ya desde la entrada, los invitados se encontraban con un escenario digno de película: telas negras, esqueletos, telarañas, manos artificiales y carteles con manchas rojas que imitaban sangre. La idea era clara: generar una atmósfera de terror desde el primer segundo.

En el exterior, el despliegue fue todavía más grande. Instalaron una estructura inflable gigante iluminada con luces de colores, decorada con calaveras, fantasmas, arañas y una calabaza. Este espacio no solo servía como decoración visual, sino que funcionó como una zona de juegos para que los chicos se divirtieran.

Detalles que dan escalofríos

Incluso la comida entró en la temática de la noche. En las fotos compartidas se pudo ver una bandeja con piezas que imitaban dedos y ojos, acompañadas por una preparación rojiza que simulaba sangre. No dejaron ningún cabo suelto en la producción.

El álbum de fotos generó comentarios. Los usuarios de redes sociales llenaron la publicación de comentarios opinando sobre los looks y la decoración. Estas imágenes volvieron a poner a la pareja en el centro de las conversaciones del mundo del espectáculo.