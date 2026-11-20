Espectáculos

El temazo “Casi” de Jota Narbaja es un fenómeno nacional, La canción, que no para de conquistar al público boliviano y sumar reproducciones en plataformas digitales, se ha convertido en una de las melodías que más suenan entre el público boliviano.

Pero agárrense, porque ahora, pensando en las fiestas que se vienen, ¡llega con un giro espectacular y perfecto para el Carnaval! Pendek’s Band, la reconocida agrupación, le metió su toque único y lanzó una versión con puros instrumentos de banda. Esta nueva propuesta musical es un golazo para los que ya están calentando motores para las fiestas de Carnaval y buscan algo para ponerle más ritmo a sus celebraciones.

Los Pendek’s confesaron en sus redes sociales que esta idea nació de los “tantos pedidos” de su público, que pedía una versión de la canción. Además, no se querían quedar atrás y decidieron “primerear” con su propia versión de este éxito rotundo. “Ante tanto pedido de nuestro público, más vale primerear tan buen tema. Esperemos les guste la propuesta, que es un éxito nacional”, soltaron los Pendek’s, con una versión con acordes de banda pensada para las fiestas de Carnaval.

Con este lanzamiento, “Casi” no solo sigue sumando escuchas y reproducciones, sino que ahora también tiene su versión para los amantes de la música de banda, prometiendo contagiar la alegría en cada esquina y poniendo a bailar a todos. ¿Ya la escuchaste y le vas a dar play hasta que amanezca con este nuevo remix para este Carnaval?