Espectáculos

¡Atención, comunidad madboliviana que ama un buen zapateo y el folklore en las venas! Si la distancia o el laburo te impiden lanzarte a la Plaza San Francisco hoy, viernes 20 de noviembre, tranqui nomás porque Red Uno y Xona Streaming tienen el plan perfecto para vos. Se van a mandar una cobertura especial de "La Peña de Paceña", el fiestón folclórico gratuito que arranca a las cuatro de la tarde en la mismísima plaza paceña. Imaginate, ¡140 años de historia de Paceña y la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) celebrados a lo grande, junto a toda Bolivia! ¿Hay mejor manera de festejar que con música de la buena? ¡Lo dudamos!

La cartelera que nos tienen preparada es, sin exagerar, ¡una locura de lujo! Prepárense para corear a pulmón y bailar sin parar con leyendas como Los Kjarkas, que tienen el honor de cerrar la noche, ¡así que esperen un cierre épico que nos va a poner la piel de gallina! Completan la cartelera Savia Andina y Bonanza.. ¡Pura identidad cultural boliviana! Es la excusa perfecta para reencontrarnos con esas melodías que nos identifican y nos hacen sentir orgullosos de lo nuestro.

Y lo más capo de todo es que no hay excusa para perderse esta joya musical. Si no puedes ir presencialmente a La Paz (o si simplemente preferís la comodidad de tu sillón), Red Uno va a transmitir cada presentación directamente a tu pantalla. Podés seguir toda la energía y el talento a través de su portal web reduno.com.bo o sintonizando sus redes sociales oficiales. Y para los que son más de plataformas, Xona Streaming también estará en la jugada, llevando la fiesta hasta donde estés. ¡Es como tener la primera fila en tu casa, sin empujones ni filas!

Red Uno, con esta cobertura especial, nos demuestra una vez más el compromiso que tienen con nuestro talento nacional y el patrimonio artístico del país. Están acercando a todos los hogares bolivianos una noche que promete ser inolvidable, llena de esos sonidos que han acompañado a distintas generaciones..

Así que, ¿listos para este viernes de folklore puro? Pongan la alarma para las 16:00, preparen los pasitos de baile y el celular para grabar los mejores momentos. ¿Quién más se va a poner en modo "Peña de Paceña" desde la comodidad de su hogar? ¡Que la fiesta no pare!