Espectáculos

Hailey Bieber, la reconocida modelo, influencer y empresaria detrás de Rhode, siempre ha sabido cómo dejar huella. La esposa de Justin Bieber y nieta del cantor brasileño Eumir Deodato, inició su marca posicionándola fuerte en el cuidado de la piel, para luego darnos una probadita de maquillaje. Ahora, a puertas de su cumpleaños número treinta, Hailey va un paso más allá y nos demuestra que Rhode no se conforma con poco, convirtiendo su celebración personal en la excusa perfecta para una expansión comercial por todo lo alto.

¡CHAPTER 30: Ya no es solo skincare!

La colección “CHAPTER 30” no es un lanzamiento más; es una declaración de intenciones. Combina las novedades de maquillaje y sus productos estrella de cuidado labial con accesorios que ya queremos en nuestras manos, pero lo que realmente nos dejó con la boca abierta es la incorporación de la primera prenda de vestir de la marca. Esto es un cambio radical en la estrategia de Rhode, que de ser una firma dedicada exclusivamente al cuidado de la piel y luego al maquillaje, ahora busca proyectar su estética a categorías de consumo mucho más amplias, utilizando la influencia de Hailey y esa conexión especial que tiene con su comunidad como el motor de este gran salto.

Entre los chiches que nos trae “CHAPTER 30”, uno de los más esperados es Pocket Plush, el primer rubor con acabado mate de Rhode. Viene en dos tonos que ya nos flecharon: Baldwin, un rosa berry súper combinable, y Tucson, un borgoña intenso que grita invierno. Su textura es suave y aterciopelada, y llega para contrastar con el acabado luminoso del ya conocido Pocket Blush, dándonos más opciones para ese glow perfecto.

Pero la joya de la corona, lo que realmente nos dejó boquiabiertos, es el HB Windbreaker. Esta chamarra oversized y reversible, diseñada por la mismísima Hailey, viene con una onda deportiva vintage en azul marino y gris. Es la primera prenda de vestir de Rhode, ¡imagínense el significado de eso! Ya no es solo una marca de cremitas y labiales; ahora empieza a explorar el territorio de la moda y el estilo de vida. La idea es clara: comodidad y versatilidad para andar por la vida con ese toque chic que tanto le gusta a Hailey.

En cuanto a los labios, la colección presenta una edición especial del Peptide Lip Boost con un acabado rosa brillante y una combinación aromática de cereza, vainilla y cola que suena a vicio puro. Y para que llevemos nuestros productos bien seguros, también incluyen la Carry Case, una cosmetiquera ideal para todo, y el Snap-On, un estuche para bálsamos labiales compatible con MagSafe, ¡para tenerlo siempre a mano y no perderlo nunca!

La estrategia detrás de la pasarela y el brillo

Esta movida de meterse en la ropa y los accesorios no es casualidad, es una tendencia que está pegando fuerte. Varias marcas de belleza están saliendo de su zona de confort para crear universos completos que conecten con lo que somos, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. El mercado les da la razón: solo en Estados Unidos, las ventas de belleza de prestigio se dispararon a 25.5 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, ¡un crecimiento del cinco por ciento! El skincare subió un siete por ciento y el maquillaje, un tres. Con estas cifras, ¿quién no se atreve a expandirse?

“CHAPTER 30” es la prueba de cómo Rhode busca consolidarse, no solo ofreciéndonos productos increíbles, sino también extendiendo su identidad visual a todo lo que tocamos. La chamarra, los estuches y estas ediciones especiales no solo amplían el catálogo, sino que nos invitan a interactuar con la marca de nuevas maneras, reconociendo ese estilo tan característico de Rhode. Además, esta no es la primera vez que Rhode aprovecha una fecha personal de su fundadora para un lanzamiento épico. ¡“CHAPTER 30” es la QUINTA colección consecutiva que lanzan para celebrar el cumpleaños de Hailey! Esto ya es una tradición, un ritual que mezcla la exclusividad con una narrativa de marca súper potente, creando una expectativa que nos tiene a todos pegados a las redes esperando cada nueva joyita.

La colección estará disponible mañana, viernes 20 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00 horas del Pacífico, exclusivamente en rhodeskin.com. Ojo, que el HB Windbreaker se ofrecerá mediante reserva anticipada, con envíos estimados para enero de 2027. Así que, más que una simple colección de cumpleaños, “CHAPTER 30” es la clara señal de que Rhode quiere construir una marca con presencia en distintas categorías. El reto ahora será ver si logran mantener esa coherencia y ese atractivo que los han hecho tan especiales, mientras crecen y crecen. ¿Será que todas nuestras marcas favoritas van a seguirles los pasos?