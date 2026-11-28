Espectáculos

Jessi Uribe llegó a Warnes para ser uno de los protagonistas de la serenata por los 107 años de fundación del municipio. El cantante colombiano ya se encuentra en la ciudad cruceña preparándose para el evento musical.

El jueves 26 de noviembre, al mediodía, el artista compartió un almuerzo donde tuvo la oportunidad de degustar algunos platos de la gastronomía tradicional de la región. Fue un encuentro previo a la celebración.

La llegada del músico generó expectativa entre sus seguidores, quienes aguardan su presentación en una noche que promete música, emoción y alegría. La gran serenata a Warnes no solo contará con él, sino que incluirá la participación de otros artistas y agrupaciones musicales reconocidas.

Entre los invitados confirmados para la fiesta musical están Maiza Roca y su agrupación, Bonny Lovy, Ian Vega junto a Los Palmeras, y La Mara Santos y Corona. El evento reunirá a autoridades, artistas, vecinos y visitantes para celebrar el nuevo aniversario de la ciudad.