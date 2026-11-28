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Melissa Núñez quedó como primera finalista de Miss Universo 2026, un resultado que sigue generando reacciones. Magali Febles, quien es la directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para expresar su orgullo por el desempeño de la modelo y recordar el tiempo que pasaron juntas en su preparación.

Febles felicitó a la modelo y dijo que hizo temblar a 12 millones de personas en República Dominicana y a miles de millones en el mundo. La directora recordó la emoción que sintió el pasado martes, cuando se anunció el nombre de República Dominicana entre las finalistas del concurso celebrado en Puerto Rico.

En su publicación, Febles habló sobre su rol como entrenadora de Núñez y las exigencias que marcaron todo el proceso. Mencionó que le tocó corregirla, pedirle que lo intentara una vez más cada día y, llegado el momento, dejarla brillar por sí misma en el escenario con las herramientas que ya tenía. Además, resaltó que la representante dominicana mostró educación, elegancia y empatía durante la competencia.

La directora destacó que Núñez habló sobre la importancia de esos valores y la animó a seguir usando su voz para defender sus creencias. Le dijo que, con el mundo pendiente de sus palabras, habló de algo que lleva en el corazón, y que espera que siga usando esa voz.

Para Magali Febles, este resultado abre nuevas puertas en la carrera de Melissa Núñez, especialmente en temas de mercadeo, publicidad y el trabajo con marcas. Sin embargo, no todo fue celebración en el post; Febles aprovechó el espacio para hacer un llamado a los políticos dominicanos.

La directora pidió que las autoridades presten más atención y respalden la participación de las representantes del país en los concursos de belleza, tal como lo hacen con los atletas. Manifestó que deberían ver el potencial de estas jóvenes y el beneficio que aportan al país para que no haya que andar insistiendo para que atiendan y apoyen a las representantes como lo hacen con los atletas.

Finalmente, Febles agradeció a quienes apoyaron a Núñez durante su preparación y anunció que ya se está organizando un recibimiento para celebrar el regreso de la modelo a República Dominicana. Cerró su mensaje diciendo: "Hoy celebro contigo ese lugar de first runner-up. Para mí eres una verdadera reina, siempre lo serás".