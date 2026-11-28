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Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, desmintió las acusaciones de utilizar inteligencia artificial para diseñar las miniaturas de sus publicaciones en YouTube. El creador de contenido respondió a través de una publicación en redes sociales a quienes lo señalan por supuestamente recurrir a herramientas de IA para elaborar las imágenes que acompañan sus videos.

Para dejar en evidencia la magnitud del trabajo creativo, MrBeast fue directo con los críticos: "Para todos los que tuiteáis 'usa IA para hacer las miniaturas': tengo 16 diseñadores de miniaturas. Para este vídeo, hicimos casi cien". Según explicó, su equipo cuenta con 16 diseñadores especializados y pueden desarrollar decenas de versiones de una misma miniatura antes de elegir la definitiva.

Sin embargo, esta aclaración reavivó una polémica anterior sobre su relación con la tecnología. En junio de 2025, Donaldson presentó una herramienta de IA dentro de Viewstats, que es una plataforma de análisis de YouTube. Esta herramienta permitía generar miniaturas y reproducir estilos o rostros, lo que generó críticas de artistas y creadores que cuestionaron el uso de estilos ajenos y el impacto en el trabajo creativo.

Ante esa reacción, la herramienta fue retirada pocos días después. MrBeast ofreció disculpas y decidió reorientar la propuesta para enfocarse en la conexión entre los artistas humanos y los creadores de contenido.