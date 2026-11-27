Espectáculos

Lele Pons volvió a convertir su hogar en el centro de atención para celebrar una nueva edición de su tradicional friendsgiving. En esta reunión previa a Thanksgiving, la influencer organizó una velada cargada de diversión y momentos memorables junto a un grupo exclusivo de amigas.

El equipo de invitadas estuvo compuesto por Nadia Ferreira, Camila Cabello, Evaluna, Zhamira Zambrano, Eliane Gallero, Natti Natasha, Stef Roitman e Isadora Figueroa. Todas dejaron de lado sus compromisos profesionales para dedicarse a una noche de amistad y agradecimiento.

La verdad, con ese grupo reunido en un solo lugar, el chisme debe haber estado a otro nivel. ¿A quién más invitarían ustedes a una cena así?