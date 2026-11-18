Espectáculos

¡Chau noviazgo! Jorge D'Alessio ya está en el club de los solteros otra vez, y la razón te va a dejar pensando en la logística del amor a distancia.

El líder de Matute, a sus 52 años, había encontrado el amor en Daniela Arjona poco después de poner fin a su matrimonio con la actriz Marichelo Puente. Pero, ¡ay, caramba!, el romance con Daniela llegó a su fin después de solo tres meses. ¡Una pena!

Jorge salió a explicar a los medios por qué este idilio no cuajó. Y no fue lo que muchos pensarían: ni la diferencia de edad ni mucho menos una tercera persona.

El músico lo puso clarito: “No es que no haya cuajado. Es una linda mujer, estuvo muy bonito todo, pero vivimos en ciudades distintas”. ¡Ahí está el detalle, mi gente! Ella vive en Cancún, él aquí, y para rematar, él anda de gira y ella también va y trabaja en Miami. ¿Se imaginan el rompecabezas de agendas? Más complicado que bailar Caporales con un traje de astronauta.

Lo más fuerte fue la disyuntiva: “el tiempo que queda libre era o vernos o ver a mis hijos”, confesó D'Alessio. ¡Pucha! O sea, la batalla era entre el amor a distancia y el tiempo familiar.

Al final, la distancia y el tiempo con sus hijos pesaron más.