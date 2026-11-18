Espectáculos

¡Prepárense, que se armó la gorda! La China Suárez, nuestra querida actriz, no se quedó callada ni un minuto después de que el periodista Ángel de Brito soltara la bomba: que ella habría estado con el futbolista Leandro Paredes en París. ¡Y la reacción fue pura dinamita en sus historias de Instagram!

La China negó cualquier vínculo y cargó con dureza contra los medios. "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco", escribió. Esta nueva polémica llega en pleno “Wandagate”, el escándalo que la tiene enfrentada con Wanda Nara y que también involucra a Mauro Icardi.

Pero ¿cómo empezó todo este lío? Al principio, la panelista Analía Franchín, en el programa A la Barbarossa, fue la primera en dejar caer la piedrita. Contó que la noche que la China supuestamente iba a ver a Mauro Icardi en la capital francesa, ese encuentro no habría pasado a mayores y ella habría terminado con otro jugador argentino. La Franchín, muy misteriosa, no soltó el nombre “por respeto a la familia del deportista”.

Unos días más tarde, el chismoso mayor, Ángel de Brito, retomó la historia en su programa de streaming, Ángel Responde, y ahí sí, ¡se le fue la lengua! Empezó a tirar pistas: que era un campeón del mundo con la Selección Argentina, que hoy juega en un club grande del país. Dijo que una fuente le contaba que el jugador tenía apellido de algo que hay varias veces en una casa. ¡Claro que sí! Paredes, pues.

Con esa pista, el chat se llenó de menciones a Leandro Paredes, el mediocampista de Boca Juniors. De Brito, al leer los comentarios, añadió un dato más y, cuando los seguidores coincidieron en el nombre, lo confirmó a su manera: “Ese, chicos”.

La China, aunque no lo nombró directamente, dejó bien claro que su mensaje era para todo este chismorreo. Y no solo fue contra Paredes, sino que aprovechó para atacar a la prensa en general. Sostuvo que la mayoría de los periodistas argentinos son una escoria y que la gente inteligente ya no les cree.

Además, denunció lo que ella cree que es una "operación" para ensuciar su imagen y desviar la atención de “lo realmente importante”. Cerró su descargo diciendo que la mayoría de los medios son una mafia que ensucia a quien no obedece o no pasa sobres.

Entonces, ¿será que el chisme se les fue de las manos o que la China está harta de que la vinculen con todo el mundo? ¡Contame vos qué opinás de este lío que no tiene fin!