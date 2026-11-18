Espectáculos

El lunes, la Academia de los Grammy soltó los nombres de los nominados para la 69.ª edición de los premios, y con ellos, la primera lista de la categoría “Mejor música pop asiática”. Esta sección es nuevita, creada para premiar la excelencia de canciones que usen mayoritariamente uno o más idiomas de Asia. Pero ojo, que esta regla no convenció a gigantes del pop mundial como Stray Kids o BTS, cuyos integrantes han manifestado reparos respecto de la premiación. En julio, el grupo BTS, liderado por Kim Namjoon (RM), dijo que decidió no participar en los premios Grammy este año.

Con las bandas más importantes del k-pop mundial fuera de competencia, el campo queda despejado para otros talentos que buscan capturar la atención global. ¡Acá te contamos quiénes son los nominados que van con todo a quedarse con el Grammy!

1. BABYMETAL, Polyphia - “Sunset Kiss”

¡Ojito acá! BABYMETAL llega con una propuesta que es pura dinamita. Este grupo japonés femenino, formado en 2010 e integrado por SU-METAL, MOAMETAL y MOMOMETAL, fusiona el heavy metal con elementos del j-pop. Sus presentaciones en vivo son un espectáculo de sintetizadores y coreografías elaboradas. “Sunset Kiss”, su rola nominada, forma parte de su quinto álbum de estudio, “Metal Forth”, y es una colaboración con la banda estadounidense de rock progresivo Polyphia. ¡Puro fuego en el escenario!

2. BINI - “Unang Kilig”

Desde Filipinas nos llega BINI, un grupo femenino de ocho integrantes —Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna y Sheena— formado en 2019. Ya son una de las agrupaciones más populares de su país y están exportando su sonido a otros mercados asiáticos. Su música mezcla el pop contemporáneo, esas coreografías de k-pop que nos encantan y toques de la cultura filipina. “Unang Kilig”, de su EP “Signals” lanzado en 2026, es uno de sus sencillos.

3. IVE - “Bang Bang”

¡Directo de Corea del Sur, IVE quiere coronarse! Este grupo femenino de seis chicas, creado por Starship Entertainment y debutado en diciembre de 2021, ya logró reconocimiento en el competitivo mercado surcoreano con sencillos como “Love Dive” y “I Am” . Su canción nominada, “Bang Bang”, viene de su segundo álbum de estudio, “Revive+”. ¿Será que Yujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz y Leeseo se llevan el Grammy a casa? ¡Nosotros decimos que tienen todas las fichas!

4. KiiKii - “404 (New Era)”

¡Y hablando de Starship Entertainment, también nos traen a KiiKii! Este grupo femenino surcoreano de cinco integrantes —Jiyu, Leesol, Sui, Haum y Kya— debutó en marzo de 2025 con el EP “Uncut Gem”. Ya está llamando la atención por su propuesta visual, caracterizada por colores vibrantes y una estética juvenil-Y2K que es de otro nivel, Con “404 (New Era)”, de su EP “Delulu Pack” lanzado en 2026, y su mezcla de k-pop, autotune e hyperpop, están marcando una nueva era musical. ¿Listos para un viaje en el tiempo?

5. LiSA - “Yes”

¡Atención, otaku! Si sos fan del anime, seguro que ya conocés a LiSA. Risa Oribe, esta capa de 39 años, es una cantante y compositora japonesa que debutó como solista en 2011. Con orígenes en el indie, LiSA alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus temazos para animes icónicos como “Gurenge”, de “Demon Slayer”, o producciones como “Sword Art Online”. Ahora, con “Yes”, su sencillo lanzado en mayo, quiere conquistar los Grammy. ¡Nosotros ya estamos haciendo la barra!

6. SB19 - “Visa”

Y para cerrar con broche de oro, ¡SB19 desde Filipinas! Esta boy band, formada en 2018 y con Pablo, Josh, Stell, Ken y Justin como integrantes, es considerada una de las agrupaciones pioneras del p-pop (pop filipino) y ya puso a su país en el mapa musical internacional, ¡fueron el primer grupo filipino y del sudeste asiático nominado a los Billboard Music Awards! Su canción “Visa”, que salió en febrero de este año y está nominada a los Grammy 2027, no es solo un temazo, ¡es un rap de protesta que habla de las dificultades que enfrenta la banda —y muchos filipinos— para viajar y trabajar fuera de su país! Con un mensaje tan potente, ¿cómo no van a chapar este Grammy?

Ahora, contanos: ¿cuál de estos te suena más para llevarse el Grammy?