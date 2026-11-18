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¡A ver, a ver! ¿Quién dijo que las amistades de reality show son puro show? ¡Porque las divinas Yanet García, Brianda Deyanara y nuestra talentosísima Ximena Herrera nos acaban de demostrar lo contrario con un reencuentro que es puro amor y fantasía en Disney! Estas tres, que nos tuvieron pegados a la pantalla en “La Casa de los Famosos México 2026”, se han vuelto a juntar y, para rematar, eligieron el lugar más mágico del planeta para celebrar.

La conexión boliviana que conquistó a todos

Para quienes andan medio despistados, Ximena Herrera es una actriz boliviana con carrera reconocida en México. Ella, junto a la conductora y modelo Yanet García y Brianda Deyanara, forjaron una amistad que, seamos sinceros, no todos esperábamos que durara fuera de las cámaras. Pero aquí están, demostrando que el cariño y la complicidad que construyeron en medio de la competencia era más que solo una estrategia para los votos. Las chicas aprovecharon para celebrar el cumpleaños de Yanet García, haciendo de este encuentro un motivo doble de alegría y nuevos recuerdos.

Fue Yanet García, la festejada, quien compartió con sus seguidores una serie de fotografías en las que dejó ver cómo disfrutó de su cumpleaños en compañía de sus amigas. Las imágenes llamaron rápidamente la atención de sus seguidores, quienes recordaron la complicidad que las tres construyeron en el reality. "¡LO LOGRAMOS! Reunión de las divinas en Disney", escribió Yanet, etiquetando a sus amigas y dejando claro que esta promesa de reencuentro no era cuento.

De la casa a la magia: una amistad a prueba de todo

La conexión entre Yanet, Brianda y Ximena se gestó desde los primeros días en “La Casa de los Famosos México 2026”. Fueron de esas amistades que se vieron, se entendieron y formaron un grupito que siempre se mantuvo unido, apoyándose y estando al pendiente una de la otra frente a las distintas situaciones que se vivían dentro de la casa. Sus seguidores recordaron lo que las tres prometieron entre cámaras, ¡y lo cumplieron!

Aunque la competencia las llevó por caminos diferentes –Ximena fue la segunda en irse, Yanet le siguió, y Brianda logró aguantar un poco más–, esas diferencias de tiempo no fueron un obstáculo para el cariño que habían cultivado. Demostraron que los lazos verdaderos no se rompen por unas cuantas eliminaciones ni por la presión de un programa de televisión. Al contrario, parece que la experiencia solo las unió más, y por eso manifestaron su intención de volver a verse, ¡algo que ahora es una realidad!

Ya en Disney, estas amigas se metieron de lleno en el ambiente de fantasía que solo ese lugar puede ofrecer. ¡Con orejitas de ratón, sudaderas bien chulas con motivos del parque y una energía que contagiaba a cualquiera, se lanzaron a recorrer las atracciones! Obvio, no faltaron los postres deliciosos y las risas a montones, todo registrado en fotos que seguro ya están circulando por todos lados. Yanet dedicó unas palabras de agradecimiento a sus compañeras de aventura por acompañarla en un día tan importante.

Así que, si creían que la amistad en la farándula era puro interés, Yanet, Brianda y Ximena nos acaban de dar una cachetada con guante blanco. ¡Demostraron que las amistades más inesperadas pueden ser las más fuertes y duraderas! ¿Quién se anota para la próxima reunión de las divinas? Yo, ¡de una!