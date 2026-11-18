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A ver, confesemos: ¿quién no tiene unos jeans baggy en el clóset que solo usa con tenis? ¡Ya pues! Pero la diosa Eiza González nos acaba de enseñar cómo darle un giro total a esa prenda básica y convertirla en la apuesta más chic para este otoño 2026. Eiza es conocida por su maestría para combinar pantalones vaqueros de todos los cortes, desde los acampanados y rectos hasta los baggy, en distintos escenarios, ¡es una verdadera musa de estilo! Esta vez, la actriz mexicana nos dejó boquiabiertos con su último estilismo en Los Ángeles, que ya se perfila para dominar la temporada.

El chismecito de moda es este: Eiza se lanzó a pasear por las calles de Los Ángeles con unos jeans baggy azul clásico y de tiro bajo. Es una silueta que usualmente imaginamos con tenis, ¿verdad? ¡Pues no! Lo que nos dejó con la boca abierta fue el calzado: ¡unas botas de tacón color café! Sí, con punta afilada y acabado de gamuza, estas botas son la clave para transformar por completo la apariencia del jean. Olvídense de los tenis, porque estas botas, que ya se vieron en pasarelas top de firmas de inspiración bohemia como Chloé e Isabel Marant, le dan un aire súper effortless pero sin perder nada de elegancia. ¡Un puntazo que se posiciona como uno de los favoritos de la temporada gracias a su capacidad para aportar un aire effortless sin perder elegancia!

Para mantener esa onda relajada pero estilosa, Eiza combinó los jeans con una camiseta básica gris. Sencillita, pero ligeramente ceñida al cuerpo, lo que hace un contraste genial con el volumen de los jeans baggy y aporta estructura al conjunto, al mismo tiempo que define la figura. Los accesorios son clave para un look casual pero pensado: elige llevar el cabello suelto con ondas ligeras, un maquillaje sutil y unas gafas de montura ovalada y delgada que le dan el toque final a este estilismo. ¡Simple pero matador y demuestra cómo una combinación de prendas básicas puede convertirse en una de las fórmulas más elegantes de la temporada!

¿Quieren replicar este estilazo? ¡Obvio que sí! Para hacer frente a las bajas temperaturas del otoño, pueden sumar un suéter calientito. Y si el clima lo permite, una chaqueta de cuero en un tono café similar al de las botas sería la cereza del pastel. ¡Ahí sí que la rompen de verdad con una fórmula sencilla para llevar tus jeans baggy con botas durante todo el otoño!

Y ojo a este truco de estilismo que nos regaló la diva: el famoso "método sándwich". ¿Cómo es eso? Pues es súper fácil: consiste en repetir un mismo color en la parte de arriba y en la de abajo del look para crear una armonía visual que parece hecha por un profesional. Así, con esa chaqueta café y las botas del mismo tono, ¡todo encaja perfecto! Es la fórmula más sencilla para lucir tus jeans baggy con botas toda la temporada de otoño. ¡A ponerla en práctica!

¿Listos para guardar los tenis y sacar esas botas? ¡Queremos ver sus looks!