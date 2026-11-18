Espectáculos

Imagínate: estás en tu programa de tele, tranqui, y de la nada aparece Álex Ubago para cantarte tu canción favorita al oído. ¿Reacción? Llorar a mares, ¡obvio! Eso le pasó a Grisel Quiroga en La Gran Batalla, de Red Uno, y nosotros estamos celosos (pero felices por ella, claro).

El artista español, conocido por su pop romántico, llegó al programa como parte de su gira por los 25 años de trayectoria musical. Y no solo fue a saludar, sino que protagonizó uno de los momentos más emotivos cuando le cantó “A gritos de esperanza” a Grisel. Ella, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas y expresó su sorpresa: “Nunca pensé que Álex Ubago me iba a cantar esta canción, ¡pellízquenme!”, dijo emocionada. ¡Es que quién no se emocionaría con esa canción en vivo y en directo, y más si te la cantan así de cerquita!

Ubago también destacó el recibimiento que ha tenido desde su llegada al país y agradeció las demostraciones de afecto del público boliviano. La verdad es que un artista con 25 años de carrera merece todo el cariño.

El cantante, que también recupera temas como “Sin miedo a nada” y “Aunque no te pueda ver” en esta gira, continuará con sus presentaciones en el país. El 19 de noviembre actuará en Santa Cruz de la Sierra, en Casa Grande; el 20 de noviembre se presentará en Alice Park, Cochabamba; y el 21 de noviembre llegará a La Paz para cerrar su recorrido. Nosotros ya estamos preparando los pañuelos para sus conciertos, ¿y vos?