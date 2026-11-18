Espectáculos

¡Atención, gente que le encanta la buena música y el movimiento urbano! Si estaban esperando un motivo para prender la noche, ¡aquí lo tienen! El cantante colombiano KAPO, uno de los nombres que más fuerte resuenan en la nueva generación de la música urbana, va a aterrizar en Quito por primera vez con su `Afro Rosa Tour 2026`. ¡Y la fecha ya está marcada en rojo! El 28 de noviembre de 2026, el Coliseo General Rumiñahui será el epicentro de un conciertazo que promete ser inolvidable.

Prepárense, porque este evento no es solo un concierto más en el calendario. ¡Es la antesala musical perfecta para las mismísimas Fiestas de Quito! Así que, imaginen la energía que se va a generar. KAPO llega con una propuesta súper original, que es su sello personal: una mezcla electrizante de ritmos afro, con melodías que te atrapan y sonidos contemporáneos que te hacen bailar sí o sí. ¡No por nada ha conquistado plataformas digitales y escenarios por todo el continente! Es un verdadero `capo` de la fusión, demostrando por qué es la voz de una nueva era.

Y si creen que un artista de su talla llega solito, ¡piénsenlo de nuevo! Para garantizar un espectáculo de primera, KAPO se trae un ejército de creatividad y talento: nada menos que un equipo de 30 personas. Sí, escucharon bien, ¡treinta! Entre productores que cuidan cada detalle, técnicos que hacen magia con el sonido y las luces, músicos que te meten el ritmo en el cuerpo y bailarines que le ponen todo el `flow`, la puesta en escena será, sin duda, un despliegue de altura. ¡Aquí no se improvisa nada!

Ahora, si hablamos de las `exigencias` de una estrella, agárrense. Según la productora Output, la organización contempla requerimientos especiales para la estadía del cantante. No hablamos de chucherías, ¡eh! Entre ellos, bebidas con electrolitos, jengibre, miel y limón y, el toque más `fancy` de todos: café con sabor a vainilla.

Si ya están con ganas de asegurar su lugar en este fiestón, les cuento que las entradas ya están disponibles. Pueden correr a la página web de TicketShow o pasar por sus puntos de venta físicos para no quedarse fuera. Este conciertazo de KAPO no es un evento cualquiera para Output, la productora: ¡será el último que organicen en 2026, cerrando un año con un total de 34 producciones! Eso ya nos dice la magnitud de lo que se viene.

Así que, si son de los que viven y respiran la música urbana, y no quieren perderse la primera vez de KAPO en Quito con su `Afro Rosa Tour`, ¡saquen la agenda! ¿Listos para vibrar y bailar hasta que duelan los pies con este `bombazo` de la nueva generación?