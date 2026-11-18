Espectáculos

¡Atención, gente de la farándula! Si pensaban que los Grammy eran solo para los gringos, ¡están equivocados! La edición número 69 de estos prestigiosos premios, que se entregarán el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, tiene un sabor muy latino. Cuatro talentos venezolanos destacan entre los artistas de la lista y, ¡ojo!, la cosa promete ser un fiestón.

Empecemos con el capo de capos: Gustavo Dudamel. Este director de orquesta venezolano, no tiene una, ¡sino dos nominaciones! Por un lado, está con la Filarmónica de Los Ángeles, compitiendo en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal con la obra Pájaros Mágicos. Pero la cosa se pone aún más interesante con su segunda nominación: ¡junto al mismísimo Anthony Hopkins! Sí, el actorazo que todos conocemos, en la categoría de Mejor Interpretación Coral por “My Fatherland”. Y para que vean que el talento se comparte, el violonchelista Gregorio Nieto también forma parte de este temazo, que es parte del álbum debut de Hopkins, Life is a Dream. ¡Pura calidad de exportación!

Pero la buena racha venezolana no termina ahí. La talentosa cantautora Elena Rose está haciendo su gran debut en los Grammy con una nominación a Mejor Álbum de Pop Latino por su trabajo Bendito verano. ¡Imagínense la emoción de una primera nominación! Es un hito para su carrera y, honestamente, creemos que se lo merece con creces. ¡A apoyar con todo!

Y para los que tienen memoria musical, la banda Rawayana no necesita presentación. Estos panas ya saben lo que es llevarse un gramófono a casa. En febrero de 2025, se consagraron como los reyes del Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con su álbum ¿Quién trae las cornetas? ¡Así se hace, dejando el nombre de Venezuela en alto desde antes!

Ahora, cambiemos un poco el chip para hablar del panorama global, ¡que también está que arde! La cantante británica Raye es la sensación de esta edición, liderando la tabla con nada menos que once nominaciones. ¡Once! Eso es igualar el récord que Beyoncé, la 'Queen B', impuso hace solo dos años como la mujer con más nominaciones en un solo año. ¡Pura inspiración!

Y aquí viene lo mejor: por primera vez en la larga historia de los Grammy, ¡las seis artistas con más nominaciones son todas mujeres! Una señal clara de que el girl power está más fuerte que nunca en la industria musical. A Raye la siguen con fuerza Rosalía (con nueve nominaciones), y luego empatadas con siete cada una, Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley y la popular Olivia Rodrigo. ¡Un verdadero batallón de talentosas!

Los chicos no se quedan atrás, claro, pero esta vez el foco está en ellas. Entre los hombres, los que cuentan con más nominaciones son Bruno Mars y Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones. Y no podemos olvidarnos de Rosalía, que está haciendo historia de nuevo al ser la segunda artista latina en estar nominada en las tres categorías más grandes: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año, todo en el mismo año. ¡El primero en lograrlo fue Bad Bunny el año pasado! La vara está alta, ¿no creen?

Así que prepárense para una noche llena de estrellas, sorpresas y, obviamente, mucha música buena. El 7 de febrero de 2027 será el día D para ver quién se lleva los gramófonos a casa. ¿Ustedes ya tienen sus favoritos? ¡A cruzar los dedos por nuestros latinos!