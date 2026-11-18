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Camila Fernández acaba de hacer historia, ¡y de qué manera! La cantante se alzó con su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por su disco La Fernández. Y para que vean que no fue fácil, le ganó a nombres pesadísimos como Pepe Aguilar y Christian Nodal, quienes también estaban nominados.

El notición llegó durante la Premiere Ceremony, la antesala de la gala televisada, donde Camila se impuso con todo. La nieta de Vicente Fernández e hija de Alejandro Fernández no podía más de la emoción y lo dejó clarísimo: Visiblemente conmovida, dijo que no podía creerlo y que estaba cumpliendo un sueño. Además, dedicó el premio a su hija Cayetana y al bebé que viene en camino, a sus papás, y claro, ¡a México!

Su triunfo es una verdadera declaración en el regional mexicano, un género donde las voces femeninas a veces tienen que luchar un montón por visibilidad. Su disco La Fernández no solo mezcla las raíces del mariachi y la ranchera con un sonido fresco y actual, sino que además, Camila era la única mujer en la terna contra gigantes como Pepe Aguilar con Mi Suerte Es Ser Mexicano II, Christian Nodal con Bandera Blanca y el Mariachi Sol de México de José Hernández con La Voz De Mi Trompeta (50 Años).

Este Grammy consolida su carrera como solista, mostrando que es más que la hija y nieta de una dinastía. ¡Está abriendo un camino nuevo para las mujeres en uno de los linajes musicales más icónicos de México!

Y hablando de competencia, Christian Nodal, quien estaba nominado directamente contra ella, no apareció por la ceremonia en Las Vegas, ni con su esposa Ángela Aguilar. A pesar de que todos esperaban ver a la "polémica pareja" en la alfombra roja, la ocasión se les fue. Esa misma noche, Nodal optó por compartir un video íntimo con Ángela, cantando “Dime cómo quieres”, para celebrar el sexto aniversario del tema.