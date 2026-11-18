Espectáculos

La empresaria y modelo Hailey Bieber está en boca de todos, ¡y con razón! Su marca de belleza, Rhode, lanzada en 2022, no para de cosechar éxitos. Imagínense esto: en solo 12 meses, entre junio de 2025 y junio de 2026, la firma superó ¡los 500 millones de dólares en ventas netas! Sí, leyeron bien, más de medio millar de millones de dólares que demuestran el poder que tiene en el mercado.

Pero parece que para Hailey y su equipo, el cielo es el límite. Porque, según los resultados comerciales de Rhode, el próximo objetivo es alcanzar la impresionante cifra de mil millones de dólares en ventas netas a nivel mundial. ¡Pucha, qué ambición! Si lo logran, Rhode se coronaría como una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento. ¿Será que lo consiguen?

El director ejecutivo de la marca, Nick Vlahos, lo tiene claro: la clave del éxito ha sido la expansión internacional. Llegar a nuevos mercados y llegar a nuevos mercados a través de Sephora fue fundamental para impulsar el negocio y llevarlo a otro nivel. ¡Una jugada maestra, la verdad!

Y obvio, no podemos dejar de lado el enganche que Rhode tiene con sus consumidores. ¡Es una locura! Una colección exclusiva generó 27 millones de dólares en un solo día. Y para que vean el arrastre, una colaboración lanzada en septiembre hizo que más de 200 mil personas se anotaran en la lista de espera para conseguir sus productos. ¡Eso es fidelidad!

Además, la marca recibió un gran espaldarazo en 2025, cuando fue adquirida por e.l.f. Beauty en una operación valuada en, aproximadamente, mil millones de dólares. Con todo este apoyo, Rhode ahora busca pisar más fuerte a nivel internacional y consolidar su posición en el competitivo mundo de la belleza. ¡Están imparables!

¿Creen que Rhode, con Hailey al mando, conquiste los mil millones de dólares? ¡Nosotros decimos: sí se puede!