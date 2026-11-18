Espectáculos

Prepárense, porque las redes están que arden. Se han filtrado imágenes de lo que sería un contrato publicitario entre Entel, la empresa estatal, y la súper conocida presentadora Anabel Angus. ¿Y el detalle que tiene a todo el mundo con el ceño fruncido? ¡La cifra! Estamos hablando de un monto que se acerca al medio millón de bolivianos. Sí, leíste bien.

La cosa es así: el contrato filtrado muestra que Anabel Angus sería una “embajadora de marca” para Entel, y por sus servicios, el monto total que recibiría es de Bs. 485.775. ¡Casi quinientos mil bolivianos! Y ojo, que en esta cantidad ya están incluidos los impuestos de ley. Según el mismo documento, este monto se pagaría en dos cuotas, con fecha límite hasta el 15 de enero de 2027. La prestación de servicios, por su parte, se extendería por un año, a partir del 6 de mayo de 2026.

Ahora, si hablamos de lo que Anabel debería hacer por este contrato, la cosa se pone aún más interesante. El acuerdo, que ya está circulando por todos lados, detalla que la presentadora se encargaría de la creación y publicación mensual de contenido digital. ¿Qué implica esto? Dos videos al mes, cada uno con una duración de entre 50 y 150 segundos. Además, dos historias interactivas mensuales. Y, atención, una única participación como maestra de ceremonias en un solo evento durante todo ese año. ¿Dos videos, dos historias y un evento por semejante cantidad de plata? ¡Es para pensarlo!

Obviamente, con estos detalles sobre la mesa, las reacciones de los internautas y hasta de personajes públicos no se hicieron esperar. La pregunta en boca de muchos es si el monto es, de verdad, justificado. La polémica escaló aún más si consideramos el contexto actual: el Gobierno está revisando con lupa la viabilidad de varias empresas estatales. Que en este panorama salga a la luz un contrato así, con una suma tan elevada, para una empresa que depende del Estado… bueno, digamos que enciende las alarmas.

En las redes sociales, la gente está dividida y las críticas le llueven a la presentadora. Muchos usuarios están cuestionando abiertamente este pago de Entel, asegurando que se estarían malgastando los recursos del Estado. Para ellos, contratar a una influencer por casi medio millón de bolivianos para una estrategia comercial es un derroche. Los más críticos incluso apuntan que Entel ya es una empresa consolidada y que no debería gastar tanto dinero para obtener un mayor alcance en Bolivia, pues además depende del Estado.

Por otro lado, como siempre ocurre en estas situaciones, también han surgido voces en defensa de Anabel Angus. Personas del mismo rubro han salido al paso, y recuerdan que la presentadora ya ha sido sometida antes al escrutinio público y a la polémica. Aun así, este contrato de más de 400 mil bolivianos de Entel la ha vuelto a poner en el ojo del huracán.

Al final del día, la cuestión es clara: ¿Un año de trabajo, con dos videos mensuales, dos historias interactivas y una aparición en un evento, justifica casi medio millón de bolivianos de una empresa estatal? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una inversión que vale la pena o un gasto excesivo para Entel? ¡Queremos saber su opinión!