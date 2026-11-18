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Daniel Craig, el actor británico que por quince años encarnó a James Bond, el icónico agente secreto creado por Ian Fleming, dejó el rol en 2021 con No Time to Die. Su salida de la franquicia vuelve a ser tema de conversación porque, justo ayer, 16 de noviembre de 2026, Amazon MGM Studios confirmó a Robert Pattinson, el protagonista de Crepúsculo y The Batman, como el nuevo 007, que debutará en 2028.

Craig se metió en la piel del agente secreto por primera vez en Casino Royale (2006), mostrándonos una versión más ruda, física y, ¿por qué no decirlo?, más vulnerable del personaje. Después, lo vimos en acción en Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y, finalmente, No Time to Die (2021). Su interpretación recibió elogios de la crítica y también de Roger Moore, quien llegó a considerarlo el mejor Bond de la historia.

El desgaste de ser el 007 y el plan secreto

Aunque le encantaba ser el espía más famoso del mundo, Craig confesó que el papel le exigía cada vez más energía. En una entrevista con The Sunday Times en noviembre de 2019, Craig soltó la posta, ¡con toda la honestidad del mundo!: "Me estoy haciendo viejo. Me estoy volviendo rígido". Ese mismo año confirmó que No Time to Die sería su última misión.

Pero agárrense bien, porque lo más picante de la historia salió a la luz después. En diciembre de 2022, el mismo periódico reveló que la idea original de Craig era haber abandonado la saga mucho antes, ¡incluso después de la primera película! Imagínate, recién saliendo del estreno de Casino Royale en Berlín, manejando con la productora Barbara Broccoli, a Craig se le ocurrió la pregunta del millón: "¿Puedo matarlo?". Sí, así como lo lees. Quería que Bond muriera para que la franquicia pudiera reiniciarse sin problemas. ¡Un visionario, diría yo!

Al principio, a MGM no le gustó ni un poquito la idea. "Ellos dijeron algo como: '¿De qué están hablando? ¿Están locos?'", recordó Craig. Hubo reticencia, así que tuvieron que hacerlo en secreto. Pero al final, No Time to Die nos dio el final que Craig buscaba para su Bond. Para él, "La verdadera tragedia ocurre cuando no tienes absolutamente ninguna opción. Teníamos que encontrar una manera de hacer que su muerte no fuera una elección". El actor consideró que ese final era coherente para su versión del 007.

Amor y familia: lo que realmente importa

Pero no solo el desgaste físico y la idea de un final épico lo llevaron a decir adiós. Las lesiones que arrastraba de los rodajes (¡obvio, si no paraba de hacer escenas de acción!) y el impacto de la fama en su familia también pesaron en su decisión. En declaraciones a Los Angeles Times en 2022, Daniel explicó que quería pasar más tiempo en casa con los suyos. "Tengo una familia con la que necesito pasar la mayor parte del tiempo, hasta que se harten de mí y pueda irme a hacer algo de trabajo. Eso es lo más importante para mí ahora mismo", enfatizó. ¡Un papá a tiempo completo, nos encanta!

Después de despedirse de Bond, Craig no se quedó de brazos cruzados, ¿eh? Retomó su papel como el detective Benoit Blanc en Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022) y Wake Up Dead Man (2025). También protagonizó Queer (2024), dirigida por Luca Guadagnino. Ahora, la pelota está en la cancha de Robert Pattinson, quien tendrá el desafío de ser el séptimo James Bond de la saga oficial. La peli, que no tiene título todavía, estará dirigida por Denis Villeneuve, el cerebro detrás de Dune, y el guion correrá por cuenta de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders. Con tanto talento, ¿será que el Bond de Pattinson superará al de Craig o se quedará corto?