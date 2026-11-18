Espectáculos

¡Atención, atención! El repechaje de La Gran Batalla arrancó con una energía que nos dejó bailando hasta el piso. Camila Flores y la Academia The Royal Dance fueron los primeros en tirarse a la piscina este martes 17 de noviembre, y no fue cualquier clavado, ¡fue un show entero! Venían con hambre de revancha, dispuestos a demostrar que se merecen otra chance en la competencia, y la verdad, se notó.

Con una propuesta inspirada en la mismísima Sabrina Carpenter y su hitazo “Espresso”, el equipo se plantó en el escenario más grande de la tele boliviana. La temática era “Mejorando nuestra propia versión”, o sea, agarrar lo que ya hicieron y darle una buena pulida para mostrar cuánto han crecido. ¡Y vaya si lo hicieron!

La jueza Elka Meyer, que no perdona una, les dio un buen espaldarazo. Reconoció el esfuerzo y la preparación, y hasta dijo que tenían una energía distinta a las anteriores veces. ¡Puntos extra por eso! Pero, como buena jueza, también les recomendó prestar mayor atención a las caminatas y a los movimientos de brazos para conseguir una presentación más pulida. Aun así, admitió que la presentación fue muy segura y cuidando los pasos. ¡Bien ahí!

Gabriela Zegarra tampoco se guardó los elogios, destacando la mejoría coreográfica y el manejo del escenario. Después de haber sido eliminados, ver ese avance es ¡un progreso notable! Y para rematar, la invitada especial Michelle Csapek, que es pura fire, también les tiró flores. Resaltó la precisión de los movimientos, especialmente en tacones (¡imagínense!), y la coordinación del grupo. “Muy bien los pasos, todo lo que hizo en tacones y el grupo estuvo muy bien”, soltó. Y lo más importante: se nota que tienen ganas de volver.

Pero no todo fue color de rosa, amigos. Michelle, con su ojo clínico, sugirió meterle más variación a los movimientos y ajustar detalles para seguir creciendo. Al final, Camila Flores lo dejó claro con una frase que resonó en todo el set: “Queremos volver y lo vamos a demostrar”. ¡Y nosotros, la verdad, les creemos y ya queremos ver qué se traen!