¡Espresso y puro talento! Camila Flores y The Royal Dance calentaron el repechaje de La Gran Batalla
¡Atención, atención! El repechaje de La Gran Batalla arrancó con una energía que nos dejó bailando hasta el piso. Camila Flores y la Academia The Royal Dance fueron los primeros en tirarse a la piscina este martes 17 de noviembre, y no fue cualquier clavado, ¡fue un show entero! Venían con hambre de revancha, dispuestos a demostrar que se merecen otra chance en la competencia, y la verdad, se notó.
Con una propuesta inspirada en la mismísima Sabrina Carpenter y su hitazo “Espresso”, el equipo se plantó en el escenario más grande de la tele boliviana. La temática era “Mejorando nuestra propia versión”, o sea, agarrar lo que ya hicieron y darle una buena pulida para mostrar cuánto han crecido. ¡Y vaya si lo hicieron!
La jueza Elka Meyer, que no perdona una, les dio un buen espaldarazo. Reconoció el esfuerzo y la preparación, y hasta dijo que tenían una energía distinta a las anteriores veces. ¡Puntos extra por eso! Pero, como buena jueza, también les recomendó prestar mayor atención a las caminatas y a los movimientos de brazos para conseguir una presentación más pulida. Aun así, admitió que la presentación fue muy segura y cuidando los pasos. ¡Bien ahí!
Gabriela Zegarra tampoco se guardó los elogios, destacando la mejoría coreográfica y el manejo del escenario. Después de haber sido eliminados, ver ese avance es ¡un progreso notable! Y para rematar, la invitada especial Michelle Csapek, que es pura fire, también les tiró flores. Resaltó la precisión de los movimientos, especialmente en tacones (¡imagínense!), y la coordinación del grupo. “Muy bien los pasos, todo lo que hizo en tacones y el grupo estuvo muy bien”, soltó. Y lo más importante: se nota que tienen ganas de volver.
Pero no todo fue color de rosa, amigos. Michelle, con su ojo clínico, sugirió meterle más variación a los movimientos y ajustar detalles para seguir creciendo. Al final, Camila Flores lo dejó claro con una frase que resonó en todo el set: “Queremos volver y lo vamos a demostrar”. ¡Y nosotros, la verdad, les creemos y ya queremos ver qué se traen!