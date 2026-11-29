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“Mira a ver lo que tu abuelo no alcanzó para que lo alcances por él”. Con estas palabras, Rubén Blades le dio una lección de vida a Vigo Ventura durante el panel “Icon Q&A” en la Billboard Latin Week. El joven artista abrió su corazón sobre lo difícil que es armar una carrera propia cuando tienes un apellido que pesa tanto en la música.

Vigo confesó que le preocupa cómo demostrar su talento sin que las comparaciones con su abuelo, Johnny Ventura —una leyenda total del merengue dominicano—, hagan que el público lo vea solo como una sombra. Básicamente, el chico quiere que lo quieran por quien es él y no solo por su árbol genealógico.

La respuesta de Blades fue directa y brillante: en vez de intentar repetir la fórmula del éxito de su antepasado, Vigo debe buscar esos horizontes que su abuelo no exploró. Le sugirió plantearse sus propias metas y encontrar esos espacios donde pueda distinguirse y brillar con luz propia dentro de la industria.

Es la lucha eterna de los herederos artísticos. En este caso, Vigo es la tercera generación de la familia vinculada al género, siguiendo los pasos de su padre, Jandy Ventura. Aunque empezó moviéndose más por la música urbana, también ha estado probando el merengue para conectar con la gente joven y terminar de definir su identidad musical.

Todo este intercambio ocurrió en el marco de una edición muy especial, ya que Rubén Blades recibió el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 por toda su trayectoria e influencia.

Al final, la meta para Vigo no es convertirse en el nuevo Johnny Ventura, sino usar esa historia familiar como combustible para construir algo auténtico. Porque seamos honestos, es mucho más cool ser el primero en lograr algo nuevo que ser la versión 2.0 de alguien más.

¿Ustedes creen que es más difícil empezar de cero o cargar con la presión de un apellido famoso?