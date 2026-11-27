Rosalía y Rauw Alejandro: un 'me gusta' que prendió fuego a TikTok
Rosalía rompió el silencio digital y sorprendió a sus seguidores al comentar una publicación de Rauw Alejandro en TikTok. La cantante española reaccionó a un video de su expareja con un breve mensaje en el que elogiaba la canción como un temazo. Rauw no dejó pasar el gesto y respondió dándole me gusta al comentario.
El intercambio ocurrió en un video donde el puertorriqueño promociona su nueva colaboración con Myke Towers, en la que aparece cantando y bailando. Este movimiento llamó la atención porque ambos terminaron su relación en julio de 2023 y desde entonces no habían tenido un intercambio público así.
La cosa se puso más picante porque el título de la canción, "Tremendo Desastre", coincide con una expresión utilizada en un tema del álbum de Rosalía. Aunque los fans ya empezaron a teorizar que hay indirectas personales escondidas en la música, no hay ninguna confirmación oficial de que sea así.
Para los que no están al día con el chisme, Rosalía y Rauw Alejandro hicieron pública su relación en 2021 y hasta mezclaron el amor con la chamba en varios proyectos. En marzo de 2023 se pusieron más intensos y anunciaron su compromiso a través de un videoclip, parte de un EP conjunto.
Sin embargo, cuatro meses después de ese anuncio, se supo que se habían separado. En ese momento circularon rumores sobre una infidelidad, pero Rauw Alejandro negó todo y explicó que la ruptura fue por motivos personales. Por su parte, Rosalía pidió respeto para su ex y dijo que todavía sentía cariño y admiración por él.
Ahora, este comentario fue visto por muchos como una señal de cordialidad después de años sin hablar públicamente, mientras otros se preguntan si habrá un acercamiento. De momento, ninguno de los dos ha anunciado que hayan vuelto ni han explicado si tienen algún vínculo más allá de este jueguito en redes sociales.
¿Será que el fuego nunca se apagó o solo es buena onda entre colegas?