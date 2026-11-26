Espectáculos

Lo que empezó como un acto de buena onda en el mercado de MasterChef Celebrity terminó siendo un peligroso lanzamiento de hortalizas. La Negra Vernaci necesitaba verduras y Grego Rossello quiso ayudarla ofreciéndole media cebolla, pero el método de entrega dejó mucho que desear.

En lugar de entregarla en mano, Rossello se la tiró para que la locutora la atajara. El cálculo falló mal: Vernaci no pudo atrapar el ingrediente y recibió el golpe seco entre la boca y el mentón. La escena fue tan impactante que la China Ansa, que miraba todo desde el balcón, soltó un: “¡Uhh, le sacó las teclas!”.

Seamos honestos, tirar comida a la cara de alguien no es precisamente la mejor forma de ser solidario, pero por suerte el golpe no pasó a mayores. La Negra, que tiene un humor envidiable, se tocó la zona afectada, sonrió y reaccionó diciendo: “¡Me encantó! ¡Me mató!”.

El accidente ocurrió justo cuando la competencia se ponía más espesa, ya que era el turno de los participantes que usaban el delantal negro. A pesar del impacto en la cara y los nervios del mercado, Vernaci logró terminar su plato gracias a que sus compañeros siguieron colaborando con ella.

Al final, el drama de la cebolla voladora no afectó el resultado en la cocina. La Negra presentó un risotto de hongos y logró salvarse de la eliminación.