Espectáculos

Jota Narbaja y Dat Polo eligieron el Cristo de la Concordia como el escenario para grabar su nuevo videoclip. La idea es que la producción audiovisual muestre el paisaje y parte de la esencia de la Llajta.

El rodaje no pasó desapercibido y llamó la atención de los transeúntes y visitantes que estaban en el atractivo turístico. Varios de ellos capturaron imágenes de la filmación y las subieron a redes sociales, donde se puede ver a los artistas acompañados por bailarines vestidos con trajes de caporales.

El alcalde Manfred Reyes Villa también se sumó al ruido digital al publicar un video en TikTok. En el clip, se muestra el encuentro que tuvo con los músicos mientras grababan esta nueva producción.

Esta visita se dio en el marco del inicio de su gira nacional en Cochabamba, ciudad que los artistas aprovecharon para desarrollar este proyecto musical y audiovisual. Ahora sus seguidores están expectantes por ver el resultado final en uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Jota Narbaja y Dat Polo también son protagonistas de «Casi», una de sus colaboraciones musicales, cuyo videoclip fue estrenado el 2 de noviembre de 2026 y grabado en locaciones de La Paz y Santa Cruz.

¿Se imaginarán lo que será ver los caporales bailando frente al Cristo? ¡Va a quedar épico!