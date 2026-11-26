Espectáculos

Todo empezó con un video viral del programa de Viviana Canosa, donde la periodista se burló de la manera en que Florencia de la V comunicó que su formato ya no estaría al aire. Lo más fuerte es que los compañeros de Florencia ni siquiera estaban enterados de la noticia y se enteraron a través de las palabras de Canosa.

En una entrevista con LAM, Florencia de la V decidió no dejar pasar el comentario y le respondió con dureza a la conductora. Para Florencia, Canosa no tiene autoridad moral para opinar porque fue expulsada de la televisión tras inventar situaciones muy graves sobre otros famosos, cosas que no pudo comprobar en la Justicia.

Florencia fue directa y lanzó: «No tiene cara esa, ¿de qué habla, si la volaron de la tele por inventar cosas? ¿Qué se viene a hacer la picante». La figura resaltó que piensa especialmente en todas las personas a las que Viviana Canosa acusó, mencionando específicamente el caso de Lizy Tagliani, quien en ese momento estaba en un proceso de adopción. Según Florencia, es increíble que Canosa salga a la calle como si nada después de todo eso.

Memorias del Bailando

La pelea no terminó ahí. Florencia recordó la época del Bailando, cuando tuvo una discusión con Polino. En ese momento, le preguntaron a Viviana Canosa y ella describió la situación diciendo que eran «dos tipos peleando».

Florencia criticó que, aunque pasen los años, la gente olvida lo ocurrido: según dijo, la loca era ella, porque en ese momento discriminar estaba bien.

El caos en el canal

Sobre la salida de Florencia y sus compañeros del Nueve, se espera que en los próximos días se conozcan más detalles. El tema es complicado porque los contratos de los famosos suelen dificultar que haya una salida masiva de nombres, pero la venta de Mandarina hizo que muchas cosas se salieran del control de los involucrados y que tuvieran que esperar.