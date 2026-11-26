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A trece años de la muerte de Ricardo Fort, Marta volvió a expresar públicamente el lugar que ocupa su padre en su vida. A través de sus redes sociales, compartió una imagen familiar de cuando era pequeña y escribió un mensaje cargado de nostalgia, recordando los momentos que compartieron y las enseñanzas que todavía la acompañan.

En la publicación, la influencer reflexionó sobre el impacto de aquella pérdida en su historia personal. “Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”, manifestó.

La foto que eligió es toda una joya de la infancia: aparece Ricardo con el torso descubierto, bigote y tatuajes, apoyado sobre una torta decorada con una pelota de fútbol y velas encendidas. Junto a él están sus mellizos, Felipe y Marta, todavía pequeños y sonrientes.

Marta hizo hincapié en que lo recibido de su padre es parte fundamental de su identidad. Le agradeció por los valores que le dejó y por enseñarle a seguir adelante, y cerró el homenaje con la frase: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.

Emociones a flor de piel en MasterChef

Este recuerdo no es lo único que ha pasado por la mente de Marta últimamente. Veinte días antes, cuando Ricardo habría cumplido 58 años, la joven habló sobre su ausencia durante un móvil desde el estudio de MasterChef Celebrity antes de empezar las grabaciones.

Contó que ese día estaba muy sensible y que se despertó movilizada, y que esperaba que sus emociones no se interpusieran a la hora de cocinar. Aunque al principio pensó en no presentarse al programa, decidió seguir con sus actividades y buscar un momento para visitar a su padre.

Durante la entrevista, explicó que ir al cementerio le genera tranquilidad. Al imaginar qué pensaría Ricardo sobre su presente, manifestó su deseo de que él estuviera orgulloso de lo que consiguió por sus propios medios.

La verdad es que pasar por estos procesos no es fácil, pero se nota que Marta tiene muy claro que su papá sigue siendo su referente máximo. ¿Y ustedes, tienen alguna foto de chiquitos que les vuele la cabeza la nostalgia?