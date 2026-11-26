Espectáculos

Vogue armó una selección de 55 personas mejor vestidas de 2026, donde destacan figuras del cine, la música, el deporte, la política y la moda. Para cerrar la edición, la revista eligió a Connor Storrie como la estrella de portada y decidió incluir a varias parejas como una sola selección, enfocándose en la imagen pública compartida más que en la ropa individual.

Connor Storrie

El actor de 26 años, conocido por interpretar a Ilya Rozanov en la serie Heated Rivalry, pasó de ser camarero en Los Ángeles a ser un referente de estilo. Vogue lo puso en la portada por cómo transformó su imagen el último año. Su estilo mezcla el punk con el lujo, moviéndose entre la sastrería oscura de Saint Laurent y las propuestas de Gucci, dándole una lectura joven al traje masculino.

Morgan Spector y Rebecca Hall

Los actores fueron elegidos como una de las parejas centrales. Spector destacó en The Gilded Age y Hall en Monster: The Lizzie Borden Story. Tienen una forma de vestir coordinada que mezcla la elegancia de la sastrería con toques rurales e informales. Usan Tom Ford para eventos públicos y mantienen una sofisticación relajada con abrigos y tonos sobrios fuera de la alfombra roja.

Zoë Kravitz y Harry Styles

La actriz y el músico entraron en la lista por mantener su presencia en la moda durante 2026. Destacan por coordinarse sin usar ropa igual, apoyándose en abrigos, sombreros y prendas de The Row. Mientras ella elige vestidos de líneas simples y sensualidad minimalista para las alfombras rojas, él se va por una visión más experimental. En la calle, los dos prefieren accesorios destacados y ropa amplia de lujo.

Anne Imhof y Devon Teuscher

La artista y coreógrafa Imhof junto a la bailarina Teuscher fueron elegidas luego de que Teuscher protagonizara House of Swans en Hong Kong. Su estética une el arte, la danza y los códigos nocturnos con diseños de Balenciaga, Rodarte y Valentino. Imhof usa siluetas oscuras y escénicas, mientras que Teuscher aporta un estilo más fluido; ambas usan capas, botas y contrastes entre lo teatral y lo cotidiano.

Mary-Beth Barone y Benito Skinner

Los comediantes y conductores del pódcast Ride fueron incluidos por su actividad profesional este año, con el especial Galaxy Brain de Barone y la segunda temporada de Overcompensating de Skinner. Su ropa tiene referencias de la cultura pop, el estilo californiano y la nostalgia de los años 1990 y 2000. Usan Missoni y ERL, alternando colores y siluetas retro en eventos con jeans, remeras gráficas y zapatillas en su día a día.

Zoë Bleu Arquette y Yung Lean

La actriz y el rapero fueron destacados por las presentaciones de él en los MTV Video Music Awards y su aparición juntos en el desfile de Dior primavera 2027. Usan el azul como hilo conductor y evitan el esmoquin convencional. Ella alterna vestidos de Dior y Circus of Magdela, mientras que él usa Dior y Giorgio Armani, mezclando lujo con ropa urbana y pantalones holgados.

Rosalía y Loli Bahia

La cantante y la modelo fueron seleccionadas por coordinar sus apariciones contrastando elementos masculinos y femeninos. Rosalía usó Stella McCartney y Vivienne Westwood, mientras que Bahia usó Saint Laurent. En alfombras rojas usan cuero, corsetería y sastrería, pero en el día a día se van por lo cómodo con jeans y calzado plano. La revista resaltó un collar con forma de diente como accesorio clave.

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly

La actriz y el músico (también conocido como MGK) forman una pareja con una estética de ropa urbana, cuero y rock. Johnson apareció con un abrigo de Nour Hammour. La pareja hace de los gorros tejidos, buzos con capucha, encaje, tachuelas y piezas metálicas su fórmula compartida, aunque en alfombras rojas Johnson suele usar vestidos de líneas simples.