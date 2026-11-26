Espectáculos

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) ha encendido el avispero al hacerse público que pagará un total de 45 000 dólares a la figura mediática cruceña Anabel Angus. El monto es para que la modelo sea la imagen de marca de la compañía estatal, un dato que ha desatado una polémica nacional sobre si los influencers deberían cobrar sumas tan altas y si una empresa del Estado tiene derecho a gastar ese dinero en marketing.

Anabel Angus es una modelo y figura mediática de Santa Cruz, mientras que Entel es la empresa estatal de telecomunicaciones de Bolivia, fundada en 1965 y con sede en La Paz.

Un debate entre el mérito y la prioridad

Por un lado, hay quienes defienden a muerte que la modelo puede cobrar lo que quiera por promocionar la marca, tildando de «zurdo envidioso» a quien critique el monto. Para este grupo, ser influencer es un trabajo que merece respeto porque requiere años de gestionar relaciones públicas con marcas, crecer en seguidores y lograr que la gente reaccione a sus publicaciones.

Sin embargo, el otro lado de la moneda es mucho más crítico. Muchos sostienen que, aunque la modelo tenga la libertad de cobrar lo que quiera, el problema es que Entel no debería invertir en imagen de marca. El argumento es simple: la empresa tiene asuntos internos prioritarios que arreglar, empezando por la mala calidad de su señal de internet. Además, se cuestiona la necesidad de hacer publicidad cuando, al ser estatal, Entel ya compite con una ventaja enorme frente a las operadoras privadas.

El negocio de la influencia y el sentido común

La polémica no se quedó solo en Anabel. Algunos vieron las críticas a Anabel como un «ataque a Santa Cruz», mientras esos mismos críticos se callan ante «la colla de Albertina», otra influencer potosina que, según la fuente, también cobra cantidades absurdas de dinero por hacer cosas sencillas.

Desde un análisis más crítico, se plantea que el empleo de influencer se ha sobrevaluado. No se trata solo de culpar a quien cobra, sino de cuestionar la justicia de pagar precios injustos por servicios que resultan absurdos. Según este punto de vista, el valor de un servicio no debería depender del capricho de la fama o la cantidad de likes, sino de la utilidad real y el bien que aporta a la comunidad. ¿Realmente tiene sentido pagar miles de dólares por algo así?

La maquinaria detrás de la fama

Según el autor de la columna, los influencers tienen responsabilidad por haber aceptado las reglas de este juego, pero hay una ingeniería social detrás: empresarios multimillonarios y políticos que, a su juicio, movieron a las masas alterando sus pasiones. El resultado es que hoy valoramos más los emojis y las reacciones que las cosas profundas de la vida, convirtiendo la influencia en un capital jugoso para generar ventas.

Este fenómeno ha creado una nueva élite. Mientras que la antigua aristocracia se regía por un código de honor y deber hacia la comunidad, las élites mediáticas actuales viven del consumo ostentoso, la superficialidad y el aplauso vulgar, careciendo de formación intelectual. Es casi irónico que una sociedad que se dice democrática e igualitaria tenga como «nuevos nobles» a figuras como Anabel Angus y Albertina Sacaca, quienes reciben recompensas jugosas mientras la mayoría de la población gana salarios miserables por esfuerzos mucho mayores.

El abismo salarial

La desproporción es brutal. El consultor político Ricardo V. Paz Ballivián ha señalado que un futbolista puede ganar en un mes lo que un investigador social difícilmente conseguirá en varios años, y que una modelo puede recibir por una campaña publicitaria lo que un docente universitario no alcanzaría después de una larga carrera académica.

En el caso concreto de Entel y Anabel, el contrato equivale a 12 salarios mínimos mensuales y, en total, a 146 salarios formales. Esta diferencia se hace aún más dramática cuando se comparan estas cifras con los salarios del sector informal. En un contexto de severa crisis económica que golpea a las familias bolivianas, malgastar sumas tan cuantiosas en contratos de imagen hiere gravemente la sensibilidad social.

¿En serio vamos a seguir normalizando que un posteo valga más que años de estudio y trabajo real?