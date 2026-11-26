¿Qué pasa cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se convierten en un solo show? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026 regresó en su 16.ª edición.

La propuesta es única: cada diseñador de moda hace dupla con un artista musical. Mientras la colección desfila en la pasarela, el artista canta en vivo, sobre el mismo escenario y en el mismo instante. Cada unión se arma exclusivamente para esta noche, con nuevos arreglos, mashups y covers que no escucharás en ningún otro lugar.

Hoy en día, MadWalk es la noche más grande de la moda y la música de Grecia: un recinto con entradas agotadas en el Tae Kwon Do indoor arena en Atenas, un especial para la televisión nacional y un casting abierto de modelos que superó las 3.500 postulaciones.

La temática de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura hecho con 12.000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas a mano, una por una. Creado por la diseñadora Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se exhibió en Grecia de manera exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora de la noche, Vicky Kaya.

El glamour del viejo Hollywood se hizo presente con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA unió temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetones de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo a cargo de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, antes de que el recinto quedara cubierto bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.