Espectáculos

Sharon Luyben, quien fue la profesora de música de Taylor Swift en Wyomissing High School, decidió responder públicamente tras la polémica generada por un perfil publicado por la revista Vanity Fair. A través de declaraciones al medio TMZ, la docente dejó claro que sus comentarios sobre la artista no tenían ninguna intención negativa y aseguró que todo lo que dijo fueron cosas positivas.

Luyben describió a la cantante como una estudiante fabulosa y recordó el vínculo que tenía con la familia de Swift durante esos años, mencionando que era vecina y amiga de sus padres, a quienes definió como personas muy agradables que participaban activamente en la comunidad.

El drama del comedor escolar

Todo este ruido empezó porque Vanity Fair incluyó una declaración de Luyben sobre un recuerdo escolar de Taylor Swift. La cantante había relatado que, mientras estudiaba, algunos de sus compañeros evitaban sentarse con ella durante el almuerzo e incluso se cambiaban de lugar si ella intentaba acercarse. Sin embargo, la profesora dio una versión totalmente distinta sobre cómo se organizaban las comidas en el centro educativo.

Según explicó Luyben a la revista, en el colegio los estudiantes tenían lugares asignados para comer. Por esta razón, la docente considera que el relato de la cantante no coincide con el funcionamiento real de la institución. Esta versión fue respaldada por uno de los antiguos compañeros de Swift consultados por la publicación, mientras que otro estudiante manifestó que no estaba seguro de cómo habían ocurrido los hechos en realidad.

Luyben considera que Vanity Fair no incluyó en el perfil los comentarios favorables que ella hizo sobre la cantante y que, en cambio, se concentró únicamente en la declaración sobre el episodio del comedor escolar.

Más aclaraciones y acusaciones fuertes

La profesora no fue la única que sintió la necesidad de aclarar sus palabras. Arielle Peppers, quien también fue compañera de escuela de Taylor, respondió a la repercusión de una anécdota que compartió con la revista sobre unas botas Ugg que la cantante usaba en su adolescencia. Peppers explicó a TMZ que nunca tuvo la intención de criticar a Swift ni de hacer comentarios despectivos sobre ella.

El artículo de Vanity Fair, que curiosamente evita usar el nombre de la artista y prefiere los seudónimos "The Mastermind" y "The Star", plantea dos caras de la moneda: el éxito profesional y la imagen pública frente a una serie de acusaciones sobre su comportamiento personal y sus relaciones con otros artistas.

Entre los testimonios más pesados está el de una fuente llamada "The Exec", vinculada a la industria musical, quien describió a la intérprete como una persona punitiva que puede tomar represalias cuando alguien no coincide con sus opiniones.

Otra fuente, que asegura haber tenido una relación cercana con la cantante, afirmó que Taylor Swift utiliza ciertas actitudes para disciplinar a quienes la rodean. Según este informante, a la artista le encanta golpear a la gente en la cabeza, en sentido figurado, como una manera de sentir que puede disciplinar a las personas, y nadie está exento de sus reproches. Esta misma fuente agregó que si alguien no ve las cosas como ella, Swift va contra esa persona, y que puede cenar en casa de alguien y tres semanas después decir que la odia con todas sus fuerzas.

Debido a todos estos testimonios, la revista comparó a la artista con Regina George, el personaje de Rachel McAdams en la película Chicas pesadas (2004), famosa por liderar el grupo de los populares y manipular a sus compañeros.

CONTEXTO: Taylor Swift es una cantante, compositora, productora musical, directora y empresasa estadounidense conocida por sus canciones basadas en su vida personal. Nació en West Reading, Pensilv idea, y se mudó a Nashville a los 14 años para iniciar su carrera en la música country.