Espectáculos

Sofía Vergara volvió a Barranquilla con un plan muy puntual: conocer la estatua que le hicieron en el Gran Malecón del Río y recibir unos reconocimientos culturales. La actriz aterrizó en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz pasadas las 2:00 de la tarde, acompañada por su hijo, Manolo González Vergara, y su mamá, Margarita Vergara.

La bienvenida fue bien caribeña. Tenía a familiares y amigas de la infancia esperándola con una mesa llena de comida típica, como pudines y dulces de leche. Sofía subió unos videos a sus redes sociales bromeando sobre la cantidad de comida.

Entre el bronce y los halagos

El momento más fuerte fue cuando llegó al monumento. La escultura es una locura: mide 7,5 metros de altura, pesa cerca de 5,5 toneladas y está hecha de bronce con una estructura interna de hierro. La obra fue creada por el escultor Yino Márquez, que trabajó siete meses junto a seis estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Arte.

La estatua se había presentado al público el 10 de julio de 2025, justo en el cumpleaños 53 de Sofía, pero ella no pudo ir ese día por temas de trabajo. Al verla por fin, la actriz se mostró sorprendida y confesó que nunca se le había ocurrido soñar con tener una estatua, y menos en Barranquilla.

Durante la agenda en el Gran Malecón, las autoridades locales y culturales le entregaron dos reconocimientos principales por su trayectoria y por dejar el nombre de la ciudad en alto a nivel global.

Promesas y risas con el presidente

También se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella, quien compartió la noticia en sus redes sociales. El mandatario escribió que es un honor recibir a una colombiana que brilla en el mundo entero y que representa el talento y la alegría de su gente. Además, soltó que planean hacer cosas juntos por Colombia y que en los próximos meses traerán "maravillosas sorpresas" para sus compatriotas.

Sofía, que no pierde la chispa, le respondió con humor a las palabras del presidente: "¿Y ahora yo qué digo? ¿Qué digo si ya dijiste todo? ¡Qué bienvenida tan especial, espectacular!".

¿Se imaginan tener una estatua de 7 metros con su cara? Nosotros no sabemos si sería un sueño o una pesadilla.