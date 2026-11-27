Espectáculos

El 26 de noviembre, el escenario de Red Uno fue el centro de una gala llena de adrenalina, donde tres equipos se enfrentaron con el objetivo de impresionar al jurado. Raymi, Esteban y Guery buscaban destacar en la competencia a través de la creatividad y coreografías impactantes.

La meta principal de la noche era conseguir uno de los beneficios más importantes del programa: una semana de inmunidad. Este beneficio permite que uno de los equipos se proteja de la eliminación durante una semana.

Para lograrlo, los participantes se enfocaron en demostrar su potencial y evolución en la pista. La creatividad, la técnica, la interpretación, la coordinación y la conexión con el escenario. Cada presentación era fundamental para conseguir la valoración positiva del jurado y aspirar al beneficio.

Los tres equipos llegaron preparados para sorprender con propuestas que resaltaran su energía, buscando que su desempeño fuera suficiente para conquistar al exigente panel de jueces y acercarse al beneficio de inmunidad.