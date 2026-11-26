Espectáculos

La actriz y copresentadora del programa «Desiguales» viajó recientemente a Puerto Rico junto a su hija Alaïa para conocer cara a cara a Chris Méndez, el novio de Carlitos, a quien ella llama cariñosamente su «esposo» por ser una persona indispensable en su vida.

Antes de este viaje, Adamari solo había hablado con Chris, experto en belleza y cosmética, a través de FaceTime. Emocionada, la artista grabó el encuentro y lo compartió en su Facebook, donde celebró que está muy feliz por ellos.

Adamari cerró su publicación con la frase «Mi esposo ya tiene ‘novio’». Además, aseguró que ya se los verá mucho juntos porque son una «familia compuesta».

Todo este ruido empezó a principios de noviembre, cuando Carlitos presentó oficialmente a Chris Méndez en Instagram. En su post, Carlitos confesó que comenzó el mes con el corazón lleno de gratitud e ilusión, y que quería caminar de la mano de este hombre que, sin darse cuenta, le robó el corazón.

En las redes sociales, la gente no dejó de elogiar la actitud de Adamari y la educación que le ha dado a su hija. Ante los comentarios que decían que ojalá hubiera más seres humanos así, la conductora respondió que así es su corazón y que siempre da sus mejores ejemplos a su princesa.

La verdad es que nos encanta ver este tipo de vínculos tan genuinos. ¿Quién no quiere un mejor amigo que sea prácticamente familia y que encuentre el amor?