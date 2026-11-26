Espectáculos

Christina Aguilera aterrizó en Lima el jueves 19 de noviembre para dar su primer concierto en Perú, presentándose en el Estadio Nacional. Sus seguidores, conocidos como Fighters, acudieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibirla y siguieron sus movimientos hasta el hotel Westin, donde se alojó durante su estancia. La artista se mostró cercana a sus admiradores: se tomó fotografías con ellos, firmó discos y otros objetos, y posó ante las cámaras.

Para que ubiquemos bien quién es, Christina es una cantante y compositora norteamericana conocida por su extensión vocal de cuatro octavas. Se le atribuye haber influido en el renacimiento del teen pop a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, y sus trabajos suelen tocar temas fuertes como el feminismo y la violencia doméstica.

De la Huaca Pucllana a los platos típicos

La cantante no solo vino a cantar, sino que se lanzó a conocer la ciudad. Visitó el restaurante Maido y pasó por la Huaca Pucllana, donde hasta se tomó una foto. Pero lo que más le llamó la atención fue la comida. Se dejó ver probando causa limeña con chicha de jora y tiradito, y mientras disfrutaba el banquete junto a su pareja, el productor Matthew Rutler, se le escuchó decir "sí se puede".

Para cerrar con broche de oro, Aguilera salió a bailar al bar Velvet con todo su equipo de trabajo. En sus redes sociales dejó claro que el país le llegó al corazón, escribiendo que quedó fascinada con la cultura, la amabilidad de la gente y, por supuesto, con las alpacas.

Obsesión por las llamas y el caos del sismo

Si hubo algo que realmente le voló la cabeza a Christina fueron las llamas. Se fue a una tienda de recuerdos en Miraflores y terminó rodeada de figuras de alpacas y llamas. En un video se le ve riéndose y diciendo que le encantan las que son más esponjosas y las que tienen colores diferentes. No se fue con las manos vacías: eligió una llamita con lentes, varias figuras de alpacas, imanes y stickers.

Pero no todo fue color de rosa en la tienda de artesanías. El viernes 20 de noviembre, mientras ella caminaba por el local, se sintió el sismo de magnitud 6.7 que afectó a Junín. La situación estuvo movida y, según contó una vendedora, uno de los guardaespaldas tuvo que cargar a la artista para sacarla rápido hacia la calle.

El equipo y el adiós a Lima

No solo la cantante compró recuerdos. Sus bailarines también se sumaron a las compras y se llevaron chullos, llaveros y otros souvenirs del mercado de Miraflores. Por su parte, Matthew Rutler quedó encantadísimo con el viaje. El productor aseguró que era su primera vez en Perú y que definitivamente no será la última, porque siente que es un gran país con un espíritu increíble en su gente.

Para despedirse, Aguilera compartió un video el lunes con los mejores momentos de su show del sábado, usando una versión en salsa de su tema Ven Conmigo. El mensaje final para sus fans fue corto y directo: "Perú TQMMMM". La cantante partió del país el domingo después de volver a su hotel y cerrar su visita a la capital.

Sinceramente, ¿quién no se volvería loco con las llamas esponjosas y un buen tiradito?