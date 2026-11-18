Espectáculos

Rosalía la está rompiendo. La revista Variety acaba de anunciar que nuestra catalana favorita va a recibir nada menos que el premio 'Obra Maestra de la Década' por su álbum 'Lux'. ¡Sí, leyeron bien! Es un reconocimiento que no cualquiera se lleva y que llega en un momento donde la Rosalía está imparable, cosechando éxitos por donde pisa.

Pero lo más 'top' de todo es que este premio, el 'Hitmakers Masterpiece of the Decade', ¡es una categoría nuevísima! Nunca antes se había entregado a nadie. Literalmente, Rosalía es la primera en inaugurarla con 'Lux', su trabajo que Variety mismo describe como un álbum 'innovador'. Imagínense la magnitud de esto: un disco que, según la revista, merece este reconocimiento. ¡Eso es dejar huella en la música, señores!

Y si piensan que es mucho, esperen, porque esta misma semana 'Lux' ya le dio nueve nominaciones a los premios Grammy. ¡Nueve! Es una cosa de locos. Y no es la primera vez que Rosalía marca el camino en el mundo de los premios; ya hace tres años, fue la pionera al estrenar la categoría 'Productora del Año' en los prestigiosos Billboard Women in Music. ¡Es una visionaria, una verdadera crack!

Para que no quede ninguna duda de su reinado, el reconocimiento de Variety llega justo unos días después de que la artista se llevara seis premios de la gala de los Latin Grammy. Entre ellos, el álbum del año por el mismísimo 'Lux' (el tercero de su trayectoria), canción del año por 'La Perla', y mejor álbum alternativo. Está imparable, la doña.

La entrega de estos premios va a ser el próximo 5 de diciembre, en la capital del entretenimiento, Los Ángeles, y Rosalía no será la única luminaria que va a brillar con luz propia. Variety también le va a dar su máximo galardón, el 'Hitmaker del Año', a RAYE, la talentosísima cantante británica que está liderando las nominaciones de los Grammy y que, ojo al dato, ¡compite directamente con Rosalía en la codiciada categoría de álbum del año! El choque de talentos se pone de infarto.

También estará Olivia Rodrigo, a quien le darán el premio de 'compositora del año' y que también está nominada a álbum del año. ¿Qué tal? Además, Sienna Spiro será la 'voz visionaria' y Katseye el 'grupo del año'. Y no se olviden de Hilary Duff, que regresa a la música y recibirá el premio 'ícono generacional', y Slayyyter como 'artista revelación del año'. ¡Se viene una gala de locos!

Variety prometió anunciar muchos más nombres en las próximas semanas, pero ya con estos, la lista está de infarto. ¿Será que 'Lux' ya tiene asegurado el Grammy a 'Álbum del Año'? ¡Ustedes qué dicen!