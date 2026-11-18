Espectáculos

Johnny Depp, el actor estadounidense, está de vuelta en Hollywood con 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'. La peli llega después de unos años de poca actividad por la dura batalla legal que tuvo con Amber Heard, la actriz estadounidense.

Pero ahora, el regreso de Depp es de una, ¡un éxito total! Muchos ya están diciendo que 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' es de las mejores películas que ha hecho.

La verdad es que la cinta, dirigida por Ti West, consiguió una valoración de A- en Cinemascore. Para los que no saben, eso es la tercera nota más alta posible, ¡un lujo! Aunque ningún trabajo de Depp ha logrado esa A+ perfecta, que muestra que toooodos los espectadores quedaron mega satisfechos.

Entonces, solo cinco películas con Johnny Depp en el reparto superan a 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' en el Cinemascore. Estas son: 'Platoon', 'Chocolat', 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', 'Descubriendo Nunca Jamás' y 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

Ojo, el dato es un poquito "particular", porque en 'Platoon' Depp tenía un papel súper secundario, . Y en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' fue solo un cameo, para ir preparando el terreno para la secuela. Pero igual, ¡valía la pena incluirlas!

Además de 'Scrooge', hay otras nueve películas suyas que también sacaron una A- en Cinemascore. Esto, junto con las cinco que le superan, suma un total de quince trabajos de Depp que el público valoró muy bien. Ah, y para los que se preguntaban por 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', esa se tuvo que conformar con una B+. ¡Ni modo!

Dato curioso: de las pelis del director Ti West que han sido valoradas en Cinemascore, 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad' es la que recibió la nota más alta. ¡Le metió nomás!

¿Y vos, ya la viste? ¿Crees que le hace peso a los clásicos de Depp?