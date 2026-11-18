Espectáculos

"Lo más difícil que he hecho en mi vida, en estos 36 años de edad, es tener que hacer silencio, manita, me gradué", así, sin pelos en la lengua, se confesó Karen Yapoort. La presentadora está con todo en una gira de medios por Estados Unidos y, como era de esperarse, la situación personal y familiar que atraviesa tras su controversial separación de Edwin Encarnación no ha pasado desapercibida. ¡Ni modo de evitar el tema cuando todo el mundo está hablando de ello!

Justo cuando anunciaba que la primera temporada de su programa "Mujeres de las Grandes Ligas" (¡que se viene por Vix, por si no sabías!) será transmitida, Yapoort se abrió en una entrevista con "Hoy Día" de Telemundo. Con los rumores de infidelidad a flor de piel, la comunicadora admitió que fue complicado no salir a dar su versión de los hechos. Es que claro, si te cuestionan por un video que tu expareja suelta en redes sociales y que da para miles de teorías, ¡quién no querría defenderse! Pero ella es firme: el silencio sigue, y todo por sus hijos.

Según Yapoort, nada que se levante va en contra de la verdad, y siente que Dios y el tiempo ponen las cosas en su lugar. Parece que la fe y la calma son sus aliados en este momento. Para ella, lo crucial es mantener la familia unida, el respeto y, sobre todo, pensar en el bienestar de sus pequeños. Aseguró que el manejo que seguirán teniendo piensa en la salud emocional y mental de sus bebés, dejando claro que la salud de sus peques está por encima de cualquier chismecito mediático. ¡Una mamá gallina con todas las letras!

Pero ojo, que Karen no solo habló de su vida personal. También se mandó una reflexión potente sobre el papel de las mujeres en estas situaciones públicas. ¡Y nos dio un tirón de orejas! Dijo que, culturalmente, a la mujer latina le cuesta horrores apoyar a otras mujeres.

Cuando el huracán mediático se desató, ¿qué hizo ella? Apagó su teléfono, empezó a hacer pilates, desconectó las redes sociales y se enfocó en sus bebés; al pasar un par de días, las cosas estaban más tranquilas. ¡Un buen plan de escape para cualquiera que necesite desconectar del drama!

Y aquí viene lo bueno. Yapoort enfatizó que hay que seguir luchando por fortalecer la unión entre las mujeres, y notó que los hombres se llevan bien y se apoyan entre sí: "¿qué nos pasa a nosotras?". ¡Pfff! ¿A poco no nos ha pasado? ¿Será que tenemos que echarnos una autocrítica y empezar a ser más #TeamMujeres?