Espectáculos

A sus 59 años, Pamela Anderson, la actriz de Baywatch, ha soltado la sopa sobre cómo se mantiene tan pila y en forma. ¡Y ojo, gente! No es solo por genética o magia, sino por una rutina que prioriza su bienestar ante todo, especialmente porque padece de hipermovilidad articular, una condición que exige atención extra para mantener la fuerza y la movilidad.

Ella misma ha reconocido que, con el correr de los años, sus prioridades cambiaron. Está lejos de obsesionarse con los estereotipos estéticos que formaron parte de su vida profesional. Ahora, su enfoque es conservar su fuerza, mantener la movilidad y sentir un bienestar físico general en su día a día. Durante una entrevista con la revista People, dijo: “Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza.” Así que olvídate de las rutinas extremas de gimnasio.

Pamela deja claro que su filosofía es estar activa pero tranqui. Cada mañana, después de un momento para ella misma —ya sea leyendo, escribiendo o simplemente dedicándose tiempo antes de cualquier cosa de la casa—, se lanza a caminar al aire libre. ¡Dice que lo hace “haga el tiempo que haga”! Esta caminata no solo le ayuda a mover gran parte del cuerpo desde temprano, sino que es perfecta para su hipermovilidad, activando músculos sin forzarlos. ¡Un planazo para empezar el día!

Pero la cosa no para ahí. ¿Sabías que su jardín es su propio gym al aire libre? Sí, como lo escuchas. Mueve tierra, se agacha, se estira constantemente por todo el terreno; todo parte de su pasión por la jardinería. Para ella, el ejercicio no tiene por qué ser solo entre cuatro paredes de un gimnasio. ¡Y tiene toda la razón! Además, a veces le da por bailar, una habilidad que pulió cuando estudió ballet en París. Pero el plato fuerte de su mantenimiento muscular, postura y equilibrio es la práctica habitual de pilates, que complementa con masajes regulares. ¡Un lujo que todos quisiéramos para sentirnos al cien!

Claro que no todo es moverse. La alimentación es otro pilar fundamental en su vida. Pamela es vegetariana y está convencida de que esta dieta es la que la ha mantenido joven. Confiesa que esta decisión ha tenido un impacto súper positivo en su bienestar físico y que es una de las grandes claves de su rutina habitual. Además, añadió que goza de buena salud y que procura trabajar sobre ella para poder conservarla. ¡Una capísima!

¿Quién dijo que para estar en forma hay que sufrir o matarse en el gimnasio? Pamela Anderson nos demuestra que se puede estar regia, fuerte y con buena movilidad sin obsesionarse con la exigencia o los estereotipos estéticos. Al final, lo importante es sentirse bien y cuidar el cuerpo de una manera que realmente disfrutes. ¿No te parece que su rutina es la envidia de cualquiera?