Espectáculos

¡Imagínense! El documental sobre Bad Bunny se ha convertido en el especial de CNN FlashDocs que más nuevas suscripciones ha generado para CNN All Access. Sí, así como leen, el mismísimo 'Conejo Malo' haciendo que la gente se enganche a CNN. ¿Quién lo hubiera pensado?

La noticia, que salió el martes en TheWrap, se basa en datos internos que la misma cadena compartió. La cosa está que arde y el documental, titulado “Bad Bunny and the Halftime Show: Rhythms of Resistance”, no solo atrajo suscriptores nuevos, ¡sino que también estuvo entre los contenidos de mayor alcance del servicio durante la primera mitad de 2026!.

¡Ojo al dato! La producción de nuestro Benito ocupó el quinto lugar entre todas las series y películas de la plataforma por el alcance entre suscriptores en ese periodo. Un éxito total que demuestra el poder de convocatoria del artista. CNN no divulgó cuántos abonados nuevos atrajo el documental ni cuánto representó dentro del crecimiento total del servicio.

El documental, que dura una hora, se estrenó en streaming el 2 de febrero y luego se transmitió por televisión el 7 de febrero. Es una pasada, examina la trayectoria del artista puertorriqueño y el debate cultural alrededor de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, con énfasis en temas súper importantes como la identidad, la raza y la cultura gringa.

Además, incluye entrevistas con gente que de verdad conoce a Benito Antonio Martínez Ocasio, también con funcionarios de ascendencia puertorriqueña y especialistas en cultura latinoamericana. ¡Pura gente que sabe del tema! Este desempeño forma parte de la apuesta de CNN por estrenar documentales sobre figuras y acontecimientos de interés cultural primero en streaming y luego en televisión, según explicó TheWrap. Parece que les está saliendo bien la jugada con el Benito.

Así que, si pensaban que CNN era solo para noticias serias y aburridas, ¡Bad Bunny les acaba de demostrar lo contrario! ¿Se animarían a suscribirse solo por un documental como este?