Espectáculos

Valeria Mena se convirtió en tendencia en redes sociales después de protagonizar un momento bastante peculiar frente a las cámaras durante el Miss Universo 2026 en Puerto Rico. En un video que ya circula por todos lados, se ve a la representante de Bolivia tocarse la oreja y, segundos después, llevarse un dedo a la boca.

Lo más probable es que Mena no se haya dado cuenta de que la estaban grabando en ese instante, ya que el gesto ocurrió mientras las cámaras enfocaban a las participantes durante una de las actividades del concurso. Obviamente, el clip no tardó en explotar y los usuarios de X ya están inundando todo con sus propias interpretaciones y memes sobre el asunto.

La orureña, que ganó la corona de Miss Bolivia 2026 en julio, estuvo presente en San Juan para competir en un certamen que reunió a 116 candidatas. Antes de llegar a la gala final, Valeria participó en las actividades preliminares y destacó en el desfile de traje nacional con una propuesta llena de elementos representativos de nuestro país.

Seamos honestos, a cualquiera le puede pasar que se olvide de que hay una cámara enfocando, pero en este mundo de los reinados, cualquier movimiento fuera de lugar es combustible puro para el internet. ¿Ustedes creen que fue un simple tic o que estaba intentando decir algo en código?