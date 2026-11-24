Espectáculos

Un año después de que las acusaciones de votos amañados, las renuncias de jurados y el abandono de una concursante armaran la gorda en el Miss Universo, el certamen volvió con todo. La 75.ª edición se está llevando a cabo en Puerto Rico, y aunque aún falta la gran final del martes, la polémica ya está por los cielos. Entre los líos de este año hay disputas por franquicias, delegadas que se retiraron en señal de protesta, la ausencia de copropietarios, problemas con las visas y hasta un desfile no oficial en la playa donde las concursantes sufrieron para caminar en la arena con tacos altos.

El Miss Universo, que es un concurso de belleza internacional que se realiza cada año, desde el 26 de octubre de 2022 es una joint-venture donde el 50% de la propiedad es de JKN Global Group y el otro 50% de Legacy Holding Group USA.

¿Y las reinas? ¡Un verdadero drama!

La lista de concursantes ya cuenta su propia novela. La mitad del Sudeste Asiático no tiene representación este año. ¿La razón? Una disputa contractual entre los organizadores y el empresario Nawat Itsaragrisil. Él es el que maneja los certámenes en Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam y su natal Tailandia. Recordando el drama del año pasado, Itsaragrisil fue el que causó un abandono cuando criticó a Miss México, Fátima Bosch, frente a otras concursantes. Después se disculpó, pero negó haberla llamado “tonta”.

Este embrollo se agrava por la estructura confusa de la Organización Miss Universo, que divide el control entre MU East y MU West, dos entidades que parecen estar a los golpes. Además, la estructura descentralizada que otorga licencias a empresarios locales en más de 100 países no ayuda. Por si fuera poco, concursantes de Nepal y cinco países africanos, incluyendo Sudán del Sur y la República del Congo –que se supone debutarían–, tuvieron que retirarse por problemas con las visas para Estados Unidos.

Los organizadores de Miss Francia también se sumaron al lío al retirar a su delegada en mayo. ¿El motivo? La bronca del año pasado, centrada en la denuncia del exjuez Omar Harfouch, quien dijo que la victoria de Bosch ya estaba pactada y que las finalistas fueron preseleccionadas con una “votación secreta” de un “jurado improvisado” no oficial. La Organización Miss Universo ha negado estas acusaciones una y otra vez. Lo que sí hicieron fue armar un comité que eligió a una nueva Miss Francia, quien ya está en Puerto Rico para la final.

¿Confianza? ¡Cero!

Lo que los organizadores no han logrado en el último año es restaurar la confianza en el proceso de evaluación. Los criterios para calificar a las mujeres siempre fueron ambiguos y muy subjetivos, sin que nadie supiera cómo se asignaban o ponderaban las puntuaciones. Antes había auditores independientes como Ernst & Young, que supervisaban los votos, pero ahora ¡ni la sombra!

Las dudas este año son mayores porque no han revelado la identidad de ninguno de los jueces de la final hasta ahora. El año pasado, a varios jurados, como Harfouch, los anunciaron con semanas de anticipación. Nawat Itsaragrisil le comentó a CNN por mensaje de texto que él querría que las concursantes “supieran quién las va a juzgar, cómo se selecciona a los jueces, cómo se verifican las puntuaciones y cómo se gestionan los conflictos de intereses”. Ojalá sus seis delegadas del Sudeste Asiático, que se retiraron, puedan concursar el próximo año.

Hasta los fans más fieles están dudando del futuro de Miss Universo. En los comentarios de un video del analista de certámenes Luis Portelles –quien pidió a la organización que revele los jueces antes de las entrevistas a puertas cerradas con un “¡solo díganlo… publíquenlo!”– se leen desde nuevas acusaciones de resultados arreglados hasta pedidos de boicot. Como dijo un seguidor harto: “¿Acaso importa ya?”.

El lío de los dueños: ¡Se puso peor!

Como si el caos del año pasado no fuera suficiente, la ex Miss Jamaica, Gabrielle Henry, recientemente demandó a la Organización Miss Universo. Ella los acusa de “negligencia” por una lesión en la cabeza que sufrió al caerse del escenario en un evento preliminar. El juicio sigue en pie y la Organización Miss Universo no quiso comentar al respecto.

Pero este podría ser el menor de sus problemas legales. De fondo, los copropietarios del certamen tienen sus propios escándalos. Anne Jakrajutatip, fundadora de JKN Global Group (dueña de MU East), fue condenada en rebeldía a dos años de prisión por fraude relacionado con una inversión en bonos corporativos de 30 millones de bahts (unos 885.000 dólares), según medios de Tailandia. La empresaria y activista trans no se presentó en un tribunal de Bangkok en diciembre y ahora está con paradero desconocido. En octubre, la Organización Miss Universo –que Jakrajutatip compró por 20 millones de dólares en 2022– anunció que la habían relevado de su cargo de directora ejecutiva.

Para colmo, como JKN Global entró en quiebra y un tribunal tailandés la puso bajo administración judicial, la copropiedad de su empresa en Miss Universo está en veremos. Itsaragrisil, el franquiciado del Sudeste Asiático, asegura que ahora él maneja efectivamente MU East, aunque sus colegas del bloque occidental no están de acuerdo. Y en el otro lado del certamen está Raúl Rocha Ca… ¡Uff! ¿Será que algún día tendremos un Miss Universo sin tanto drama?